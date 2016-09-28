

ABD yönetimi, 1961'de diplomatik ilişkilerini kestiği Küba'ya 55 yıl aradan sonra ilk kez büyükelçi atama kararı aldı.



ABD Başkanı Barack Obama, halen Küba'daki ABD Büyükelçiliğinde maslahatgüzar olarak görev yapan Jeffrey DeLaurentis'i Havana Büyükelçisi olmaya aday gösterdi.



DeLaurentis, ABD ile Küba'nın 2014 sonunda ilişkileri normalleştirme kararı alması ve bu çerçevede geçen yıl karşılıklı olarak büyükelçiliklerini açmasının ardından ABD'nin Havana Büyükelçiliğinde maslahatgüzar olarak görev yapıyordu.



ABD Dışişleri Bakanlığının kariyer diplomatlarından olan DeLaurentis, daha önce de ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinde, Bogota Büyükelçiliğinde ve Washington'da bakanlık merkezinde çeşitli görevlerde bulunmuştu. DeLaurentis'in büyükelçi olarak atanabilmesi için Senato tarafından onaylanması gerekiyor.