ABD, 31 YIL SONRA DÜNYA KUPASINA KATILAMADI
Dünya Kupası Elemelerinde Trinidad Tobago'ya 2-1 yenilen ABD, 31 yıl sonra ilk kez turnuvaya katılamadı.
ABD Milli Takımı, 31 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanamadı. Trinidad Tobago'ya deplasmanda 2-1 mağlup olan ABD, yer aldığı eleme grubunda 12 puanla 5'inci sırada yer alarak finallere katılma şansını kaybetti.
TEK GOL PULISIC'TEN GELDİ
ABD'nin Dünya Kupası hayallerini yıkan goller Omar Gonzalez (k.k.) ve Alvin Jones'tan gelirken, konuk ekibin tek golünü Borussia Dortmund forması giyen Christian Pulisic 47. dakikada kaydetti.
İlk 3 grubun finallere katılma hakkı kazandığı 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri CONCACAF Grubu'nun puan durumu şöyle oldu:
1- Meksika (21 puan)2- Kosta Rika (16 puan)3- Panama (13 puan)4- Honduras (13 puan)5- ABD (12 puan)6- Trinidad-Tobago (6 puan)
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Detaylar Ortaya Çıkıyor! Polis, Eşine İzin Vermediği İçin Savcıyı Vurmuş
- Berberlerden Vize Yasağına İlginç Protesto: Amerikan Tıraşını Yasakladılar
- İstanbul Üniversitesi'nde Skandal! İki Personel Sisteme İzinsiz Girip Notları Şişirmiş
- Ege Sallandı! Bodrum'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem!
- Chp'nin Delege Seçiminde Kavga! Yumruklar Havada Uçuştu
EKONOMİ HABERLERİ
- Dolar Vize Açıklamalarıyla Yeniden Yükselişte
- Vize Kriziyle İlgili Abd'den Açıklama Geldi, Dolar Önce Yükseldi Sonra Geriledi
- Imf'nin Türkiye'nin Büyüme Beklentisini Artırmasıyla Dolar Ve Euro Düştü
- Dolar'ın Ateşi Çabuk Söndü! Vize Krizine Rağmen Döviz Ve Faiz İndi, Borsa Çıktı
- Imf, Türkiye İçin Büyüme Beklentisini Yükseltti
SPOR HABERLERİ
- Taraftar Bıçakla İspanyol Futbolcu Isco'ya Saldırdı
- Savcılık, Gomis'e Irkçı İfadeler Kullanan Hakan Hepcan İçin 3 Yıl Hapis İstedi
- Erman Toroğlu, Arda'ya Patladı: Hesap Soracakmış, O Parmağını Kırarım
- Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Önümüzdeki Sezonun Transfer Planını Bile Hazırladı
- Avrupa Şampiyonluğunu Getiren Osman Çakmak'ın Oynadığı Reklam Gerçek Oldu
DÜNYA HABERLERİ
- Hamaney'den İlginç Çıkış: Evde Çocuğunuza Türkçe Öğretin
- Abd Alev Alev Yanıyor! Bombardıman Uçakları Göreve Çağrıldı
- Wall Street Journal'ın Türkiye Muhabirine 2 Yıl Hapis Cezası!
- Danimarka, Türkiye'ye İade Etmediği Reina Saldırganının Suç Ortağını Serbest Bıraktı
- Yunanistan Parlamentosu, 15 Yaşından Büyüklere Cinsiyet Değiştirme Hakkı Tanıdı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar