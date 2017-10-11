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ABD, 31 Yıl Sonra Dünya Kupasına Katılamadı

ABD, 31 YIL SONRA DÜNYA KUPASINA KATILAMADI

Dünya Kupası Elemelerinde Trinidad Tobago'ya 2-1 yenilen ABD, 31 yıl sonra ilk kez turnuvaya katılamadı.

Tarih : 11 Ekim 2017, 11:20
Puan Ver : Abd, 31 Yıl Sonra Dünya Kupasına Katılamadı(9/10)5

ABD Milli Takımı, 31 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanamadı. Trinidad Tobago'ya deplasmanda 2-1 mağlup olan ABD, yer aldığı eleme grubunda 12 puanla 5'inci sırada yer alarak finallere katılma şansını kaybetti.

TEK GOL PULISIC'TEN GELDİ

ABD'nin Dünya Kupası hayallerini yıkan goller Omar Gonzalez (k.k.) ve Alvin Jones'tan gelirken, konuk ekibin tek golünü Borussia Dortmund forması giyen Christian Pulisic 47. dakikada kaydetti.

İlk 3 grubun finallere katılma hakkı kazandığı 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri CONCACAF Grubu'nun puan durumu şöyle oldu:

1- Meksika (21 puan)2- Kosta Rika (16 puan)3- Panama (13 puan)4- Honduras (13 puan)5- ABD (12 puan)6- Trinidad-Tobago (6 puan)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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