ABD, 2016 SEÇİMLERİNE MÜDAHALE EDEN RUSYA'YA KARŞI YAPTIRIM KARARI ALDI
ABD, 8 Kasım 2016 seçimlerinde yapılan siber saldırı nedeniyle 19 Rus vatandaşı ve 5 kuruma yönelik yaptırım kararı aldı.
ABD Hazine Bakanlığı, seçimlere yönelik yapılan siber saldırılar nedeniyle Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararı aldı.
SİBER SALDIRI NEDENİYLE YAPTIRIM KARARI ALINDI
ABD Hazine Bakanlığı, 2016 seçimlerinde yapılan siber saldırı nedeniyle 19 Rus vatandaşı ile 5 kurum ve kuruluşa yönelik yeni yaptırım kararı aldığını duyurdu.
YENİ SİBER FAALİYETLERİNE KARŞI TEDBİRLER ALINDI
ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, konuya ilişkin açıklamasında, Donald Trump yönetiminin ABD seçimlerine müdahale etme girişimleri de dahil olmak üzere tüm kötü niyetli Rus siber faaliyetlerine karşı tedbir aldığını söyledi. Mnuchin, Rus hükümet yetkililerine de karşı da ilave yaptırımlar getirilmesinin planlandığını söyledi.
RUSYA İDDİALARI REDDETTİ
ABD'de 8 Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırılarla müdahale ettiğini ileri sürüyor. Rusya ise, seçimlere karıştığı iddialarını reddediyor.
4 ÜLKE RUSYA'YA KARŞI BİRLEŞTİ
İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus casusu Sergei Skripal'in zehirlenmesiyle ilgili olarak Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'den ortak açıklama geldi. Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD de ortak bir yazılı açıklamayla, eski Rus ajanın öldürülmesinin İngiltere'nin bağımsızlığına karşı bir saldırı olduğunu ifade etti.
Açıklamada, saldırıyla ilgili 'şok edici' ve 'tiksiniyoruz' ifadesi kullanıldı.
"EGEMENLİĞE YAPILMIŞ BİR SALDIRI"
Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD liderleri, saldırının 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da askeri sinir gazının kullanıldığı ilk olay olduğuna dikkat çekildi ve saldırının Birleşik Krallık'ın egemenliğine yapılan bir saldırı olduğu belirtildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Talihsiz Adam Diş Çektirmek İsterken Kanına Civa Karıştı!
- Kızı Da İstismar Mağduru Olan Baba, Komşu Kızını İstismar Etti
- İnşaat Kazısı Yapılan Alandan İnsan Kafatası Ve Kemikleri Fışkırdı
- Ermenistan'a Pkk Resti: Terörist Yerleştiriyorsa Karşılığı Olur!
- 'zeytin Dalı İçin Marş Yazın' Çağrısı Sonrası İlk Beste Geldi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 1,3 Metrelik Demir Çubuk Testislerinden Girip Omzundan Çıktı
- Anneye Tecavüz Etti, 4 Yaşındaki Kızını Da Aynı Amaçla Kaçırdı
- Yarısını İçtiği Enerji İçeceği Kutusundan Ölü Fare Çıktı
- 11 Yaşındaki Akrabasını Cinsel İlişkiye Zorlayan Kadın 50 Yıl Hapis Cezası Aldı
- Plajda Fotoğraf Çektiren Kadının Üzerinden Jet-Ski Geçti
Bu Haberle İlgili Yorumlar