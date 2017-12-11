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Abant TV'nin Sahibi, FETÖ Bahanesiyle İş Adamlarını Haraca Bağlamaktan Gözaltına Alındı

ABANT TV'NİN SAHİBİ, FETÖ BAHANESİYLE İŞ ADAMLARINI HARACA BAĞLAMAKTAN GÖZALTINA ALINDI

Abant TV'nin sahibi Mehmet Altun, "Seni FETÖ'cü ilan ederim" diyerek iş adamlarını haraca bağlamaktan gözaltına alındı.

Tarih : 11 Aralık 2017, 11:20
Puan Ver : Abant Tv'nin Sahibi, Fetö Bahanesiyle İş Adamlarını Haraca Bağlamaktan Gözaltına Alındı(5/10)1

Abant TV'nin sahibi Mehmet Altun'un, "seni FETÖ'cü ilan ederim" diyerek iş adamlarını haraca bağlamaktan gözaltına alındığı ortaya çıktı. Habertürk'ten Sevilay Yılman haberinde, konuya ilişkin, "Bir değil, birkaç kişi var bu işi yapan" diyerek büyük iddiada bulundu.

"SENİ FETÖ'CÜ İLAN EDERİM"

Habere göre; Bolu'da uydudan yayın yapan yerel Abant Tv'nin sahibi Mehmet Altun iş adamlarını "Seni FETÖ'cü ilan ederim" şantajıyla haraca bağladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Habertürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, "FETÖ üzerinden şantaj yapıp haksız kazanç sağlayan gazetecilere operasyon mu geliyor?" diye sordu. İşte Sevilay Yılman'ın o yazısı:

GAZETECİ KILIKLI TİP

"Daha önce benim yine bu köşede dile getirmiş olduğum FETÖ üzerinden iş adamlarına, siyasilere şantaj yapan gazetecilerle ilgili bir ilk yaşandı önceki gün.

Bolu'da yayın yapan bir yerel televizyonun sahibi olan M.A.adlı gazeteci kılıklı tip, gözaltına alınmış. İddiaya, göre şehirdeki esnaf ve bazı iş adamlarını, "FETÖ'cü damgası" vurmakla tehdit ediyormuş. Hakkında 15 kişi şikâyette bulunmuş.

ŞANTAJLA KASASINI DOLDURAN GAZETECİLER

İnşallah devamı gelir bu operasyonların. Zira son günlerde FETÖ üzerinden şantajla kasasını dolduran gazetecilere ilişkin çok iddia var ortalıklarda. Bu iddiaları ortaya atanlar da yenilir yutulur tipler değil.

ÖNEMLİ BİR MİLLETVEKİLİ NE DEDİ?

Mesela bu iddiayı geçenlerde bayağı önemli bir milletvekilinden duyduk biz. Biz derken aralarında benim de olduğum birkaç gazeteci. Diyor ki o vekil: "Bir değil, birkaç kişi var bu işi yapan. Çok yakında tüm Türkiye bunların kim olduklarını ve kime nasıl şantaj yaptıklarını belgeleriyle öğrenecek!"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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