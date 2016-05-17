

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında gerilim dinmiyor. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye'nin göçmenler konusunda Avrupa Birliği ile yaptığı anlaşmanın kurallarını değiştirmeye çalışmaması gerektiğini söyledi.







Tusk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye oyunu kuralına göre oynadığı ve kuralları değiştirmeye çalışmadığı sürece AB anlaşmada üzerine düşeni yerine getirmeye hazır" ifadesini kullandı.







İnsan hakları gruplarının eleştirilerine uğrayan anlaşma, Türkiye üzerinden Avrupa kıyılarına ulaşmaya çalışan göçmenlerin sayısını azaltmayı amaçlıyor. Anlaşmada, AB'nin de Ankara'nın alacağı önlemler karşılığında Türk vatandaşlarına vize muafiyeti getirmesi öngörülüyor.







Dışişleri Bakanı: Baskı teröre destekle eşdeğer







Ancak bir süredir Türkiye'nin terörle mücadele yasasında değişiklik yapması talepleri nedeniyle taraflar arasında gerilim var. Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Avrupa'nın bu konuda Türkiye'ye baskı yapmasının teröre destek vermekle eşdeğer olduğunu söyledi.







Viyana'da Türk işadamlarına hitaben yaptığı konuşmada Türkiye'nin baskılara boyun eğmeyeceğini vurgulayan Dışişleri Bakanı, "PKK ile, terör örgütü ile, DAEŞ ile mücadele ettiğimiz bir ortamda bize 'terör yasası değiştireceksiniz aksi takdirde vize serbestisini gerçekleştirmeyiz' demek teröre destek vermektir. Böyle bir dayatmaya karşı kesinlikle boyun eğmeyiz" dedi.







Bazı AB üyelerinin kriterleri yerine getirmeden üye yapıldığını belirten Çavuşoğlu, "Siz, Türkiye'ye üyelik mi veriyorsunuz. Zaten bunu engelliyorsunuz. Vereceğiniz Shengen vizesiz seyahat. Bu zaten bizim vatandaşlarımızın en doğal hakkıdır. AB, aday ülkelere, müzakereleri başlamayan ülkelere vizesiz seyahat hakkı verdi. Müzakere eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hakkı değil mi bu? Dolayısıyla bir lütufta mı bulunuyorsunuz. Bir başa kakar gibi. 'Bunu söyleyince bizi tehdit mi ediyorsunuz' diyorlar. Yok sadece doğruları söylüyoruz. Samimi bir şekilde doğruları söylüyorum. Vereceğin bir vize. Sanki üye yapıyormuş gibi, (kesinlikle o olmadan bu olmaz.)"







Dışişleri Bakanı, uluslararası örgütten karşılıklı oturup yol haritası belirlenmesini istedi.