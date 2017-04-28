

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Türkiye'deki anayasa referandumu sonuçlarının AB ile üyelik müzekerelerine etkisini görüşmek üzere Malta'nın başkenti Valletta'da bir araya geldi. Türkiye'de yüzde 51,4 oyla kabul edilen anayasa referandumunun ardından AB ile üyelik müzakerelerinin kesilip kesilmemesi konusu bakanlar arasında hararetli tartışmalara sahne oldu. AB Dışişleri Bakanları toplantısında Avusturya ve Lüksemburg bakanları, müzakerelerin kesilmesinden yana görüş bildirdi. Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Erdoğan'ın hükümet karşıtlarına olan tutumunun "kırmızı çizgiyi" aştığını savundu. Kurz "Türkiye, her geçen yıl Avrupa'dan biraz daha uzaklaşmasına rağmen üyelik müzakerelerine ilişkin bu kurmacanın devam etmesini kesinlikle yanlış buluyorum" diye konuştu.







Kurz'a destek veren Lüksemburglu mevkidaşı Jean Asselborn da 16 Nisan referandumu ile "eski demokratik Türkiye'nin öldüğünü" söyledi. Asselborn "Ve böylece müzakereler de fiilen ölmüştür" diye konuştu.







kaynak:ntv