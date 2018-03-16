Google, Facebook, Amazon, UBER, Airbnb gibi milyarlarca dolar gelir elde eden uluslararası şirketler, Avrupa Birliği tarafından yüzde 3 vergiye tabi tutulacak.

Avrupa Birliği içerisinde ciddi miktarda dijital gelire sahip büyük şirketler, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan teklif taslağına göre yüzde 3 oranında vergi ödeme zorunluluğuyla karşı karşıya.

YÜZDE 3 SABİT VERGİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Gelecek hafta kabul edilmesi beklenen teklif daha önce Fransa tarafından gündeme getirilmiş ve hâlen bazı değişikliklere gebe. Habertürk'ün haberine göre, daha önce de gündeme gelen teklifte vergi oranı yüzde 1 ila 5 arasında tutulmuştu ancak bu kez yüzde 3 sabit vergi öngörülüyor.

KİMLERDEN ALINACAK



AB ülkeleri ve yetkilileri tarafından kabul edildiği takdirde, yıllık küresel geliri 750 milyon euro üzerinde olan ve AB sınırları içerisinde 50 milyon eurodan fazla vergilendirilebilir gelir elde eden şirketler yeni düzenlemeye tabi olacak.

Kaynak: haberinburada