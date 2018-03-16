Hükümet'ten Ap'ye Afrin Cevabı: Karar Yok Hükmünde
Yüz Yılın Dolandırıcısından Çiftlik Bank Yorumu: Böylesini Görmedim
Kızılırmak'taki Çığlık Çılığa Ölümün Arkasından Yasak Aşk Çıktı!
Survivor'da Korku Dolu Anlar! Yarışmacı Sudan Çıkamadı
Plaka Alım Satımında Vergi Kalkıyor
Kuzey Irak'ta Bahar Temizliği! Pkk'nın Ağır Silahları Ele Geçirildi
Bm Kararı Sonrası Türkiye, 39 Kuzey Koreli'nin Mal Varlığını Dondurdu
Çavuşoğlu, Fetö Ağzıyla Konuşan Gazeteciyi Fırçaladı
Nefes Almak Dışında Her Şey Yasak! Bali'de Hayat 24 Saat Duracak
Hacı'nın Son Halini Görenler 'artık Zayıflama' Diyor
Ab, Uber'den Yüzde 3 Vergi Alacak
Sürpriz Aşk! Güzel Oyuncu, Yeni Sevgilisiyle Öpüşürken Yakalandı
Hakan, Dün Akşam Hayatının Golünü Attı
Çiftlik Bank'ın Ceo'su Hakkında İlginç Detay: Bulaşıkçılık Yapıyormuş
İbrahim Kalın Duyurdu! Ünlü İsimler, Afrin İçin Bir Araya Gelecek
Galatasaray'dan Sürpriz Transfer
Estetik Yaptıran Hanife İsyan Ettirdi: Böylesi Sadece Türkiye'de Olur
Son Dakika! 11 Kişiye Mezar Olan Jetle İlgili İran'dan Açıklama
Ölümden Önce Son Bakış! Çığlıklar Atarak Gözden Kayboldular
Türkiye'den Ap'nin Afrin Kararına Tepki: Kabul Etmiyoruz

AB, UBER'den Yüzde 3 Vergi Alacak

AB, UBER'DEN YÜZDE 3 VERGİ ALACAK

Google, Facebook, Amazon, UBER, Airbnb gibi milyarlarca dolar gelir elde eden uluslararası şirketler, Avrupa Birliği tarafından yüzde 3 vergiye tabi tutulacak.

Tarih : 16 Mart 2018, 10:20
Puan Ver : Ab, Uber'den Yüzde 3 Vergi Alacak(9/10)5

Avrupa Birliği içerisinde ciddi miktarda dijital gelire sahip büyük şirketler, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan teklif taslağına göre yüzde 3 oranında vergi ödeme zorunluluğuyla karşı karşıya.

YÜZDE 3 SABİT VERGİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Gelecek hafta kabul edilmesi beklenen teklif daha önce Fransa tarafından gündeme getirilmiş ve hâlen bazı değişikliklere gebe. Habertürk'ün haberine göre, daha önce de gündeme gelen teklifte vergi oranı yüzde 1 ila 5 arasında tutulmuştu ancak bu kez yüzde 3 sabit vergi öngörülüyor.

KİMLERDEN ALINACAK

AB ülkeleri ve yetkilileri tarafından kabul edildiği takdirde, yıllık küresel geliri 750 milyon euro üzerinde olan ve AB sınırları içerisinde 50 milyon eurodan fazla vergilendirilebilir gelir elde eden şirketler yeni düzenlemeye tabi olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ab  Uber  Den  Yüzde  3  Vergi  Alacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER