

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) hattında tansiyon yükseliyor. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, AB'nin Ankara'ya ekonomik yaptırım uygulamasının gündeme gelebileceğini söyledi.







Alman Deutschlandfunk radyosuna konuşan Asselborn, Türkiye ihracatının yarısının Avrupa ülkelerine gerçekleştiğini ve Türkiye'ye yapılan yatırımların yüzde 60'ının Avrupa Birliği'nden geldiğini kaydetti. Türkiye'de son dönemde yaşanan siyasi gelişmeler ışığında bu ekonomik verilerin Ankara'ya yönelik bir baskı aracı olabileceğini belirten Asselborn, "Belli bir noktada sonra bu baskı aracını kullanmaktan başka çaremiz kalmayacak" dedi.







Türkiye'ye ağır eleştirilerde bulunan Asselborn, yaptırım ihtimalini gündeme getiren ilk isim oldu.