Avrupa Birliği (AB), Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yukarı yönlü revize ederek, bu yıl için yüzde 3,5, gelecek yıl için ise 3,7 olarak öngördü.



AB Komisyonunun açıkladığı "2016 Bahar Ekonomik Tahminler Raporu"nda Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5 ve gelecek yıl yüzde 3,7 oranında büyüyeceği tahmin edildi. Bir önceki raporda, 2016 yılı için Türkiye'nin yüzde 3,4, 2017 yılı için de yüzde 3,6 büyümesi öngörülmüştü. Böylece, AB,Türkiye büyüme rakamlarını yukarı yönlü revize etti.







Raporda, bu yıl Avro Bölgesinde yüzde 1,6, AB genelinde yüzde 1,8 büyüme beklenirken, rakamların 2017 yılında Avro Bölgesinde yüzde 1,8, AB'de yüzde 1,9 şeklinde gerçekleşeceği öngörüldü.