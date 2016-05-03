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ab, türkiye'nin büyüme tahminini artırdı

AB, TÜRKİYE'NİN BÜYÜME TAHMİNİNİ ARTIRDI

Avrupa Birliği (AB), Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yukarı yönlü revize ederek, bu yıl için yüzde 3,5, gelecek yıl için ise 3,7 olarak öngördü.

Tarih : 03 Mayıs 2016, 15:18
Puan Ver : Ab, Türkiye'nin Büyüme Tahminini Artırdı(10/10)7


AB Komisyonunun açıkladığı "2016 Bahar Ekonomik Tahminler Raporu"nda  Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5 ve gelecek yıl yüzde 3,7 oranında  büyüyeceği tahmin edildi. Bir önceki raporda, 2016 yılı için Türkiye'nin yüzde  3,4, 2017 yılı için de yüzde 3,6 büyümesi öngörülmüştü. Böylece, AB,Türkiye  büyüme rakamlarını yukarı yönlü revize etti.



Raporda, bu yıl Avro Bölgesinde yüzde 1,6, AB genelinde yüzde 1,8  büyüme beklenirken, rakamların 2017 yılında Avro Bölgesinde yüzde 1,8, AB'de  yüzde 1,9 şeklinde gerçekleşeceği öngörüldü.








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