

Türkiye, haber'e, "Bir atasözümüz var. ‘Türk gibi başlayıp Alman gibi bitirmek' burada tersi oldu" sözleri nedeniyle "Gerekeni yap" uyarısında bulunmuştu. AB yönetiminden de tepki gören Alman diplomat Haber, sözlerini düzeltmek yerine istifa etme yoluna girdi.







Vize serbestisi yol haritası







AB Komisyonu'nun Vize Serbestisi Yol Haritası uyarınca hazırlanan üçüncü vize ilerleme raporu 4 Mayıs'ta açıklandı. Bu kararla ilgili olarak Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Hansjörg Haber, 5 Mayıs'ta bir bilgilendirme toplantısı yaptı.







AB delegasyonu Başkanı, vize muafiyeti konusundaki şartları; pasaportların AB üyesi ülkelerin standardına getirilmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Terörle Mücadele Kanununun AB standartlarına uyumlu hale getirilmesi, Europol ile operasyonel işbirliği anlaşması ve AB ülkeleri ile adli işbirliği yapılması konularında da yasal sürecin tamamlanması olarak sıraladı.







Haber, "Terör tanımının AB standartları ile uyumlu olarak gözden geçirilerek revize edilmesi gerekiyor. Bu konuda konuşmak zorundayız. Bu konuda açıklamalarımız olacak. Rapor, tamamen açık ve net. Bu konuda bir çözüm bulmalıyız" dedi. Büyükelçinin, vize muafiyetiyle ilgili yaptığı açıklamada, AB'nin vize muafiyeti için Türkiye'nin yerine getirmesini istediği 72 kriterin 2013'ten itibaren belli olduğunu belirterek, "Bir atasözümüz var. ‘Türk gibi başlayıp Alman gibi bitirmek' burada tersi oldu" sözleri tepki çekti.







CUMHURBAŞKANI'NA LAF SÖYLEME HAKKI YOK







Dönemin Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Hansjörg Haber'in bu sözleri üzerine twitter hesabından yaptığı açıklamada şu çağrıda bulundu:







"AB'nin bu Alman Büyükelçisi, 'Alman gibi ve Türk gibi' derken ne kastettiğini Türk milletine açıklamalıdır. Hiçbir diplomat ve özellikle büyükelçi, görevli bulunduğu ülkenin cumhurbaşkanına bu şekilde hitap edemez. Bir Büyükelçinin bulunduğu ülkeyi ve insanını aşağılamaya ve cumhurbaşkanına laf söylemeye hakkı yoktur. Bu diplomasinin birinci kuralıdır. Türkiye-AB ilişkileri, bu tür diplomatik gafları ve Türkiye'ye tepeden ve olumsuz bakışı kaldıramayacak kritik bir dönem geçirmektedir. Alman olmakla övünen AB Büyükelçisi Haber'in şimdi ya bu hususa bir açıklama getirmesini ya da 'gerekeni' yapmasını bekliyorum."







1 Ekim 2015'ten itibaren Ankara'da görev yapmaya başlayan Haber'e, AB yönetiminin de tepkili yaklaştığı belirtildi. Türkiye'nin sert diplomatik tutumu üzerine, Haber, sözlerine açıklık getirme yerine istifa yolunu seçti.