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Ab, Trump'ın İran Açıklamalarını Ciddiye Almadı: O Kadar Güçlü Değilsin
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AB, TRUMP'IN İRAN AÇIKLAMALARINI CİDDİYE ALMADI: O KADAR GÜÇLÜ DEĞİLSİN


AB, Trump'ın İran Açıklamalarını Ciddiye Almadı: O Kadar Güçlü Değilsin
Tarih : 13 Ekim 2017, 23:50
Puan Ver : Ab, Trump'ın İran Açıklamalarını Ciddiye Almadı: O Kadar Güçlü Değilsin(6/10)2

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin anlaşmanın tek taraflı olmadığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın iptal etme yetkisinin bulunmadığını söyledi.

"BU İKİLİ BİR ANLAŞMA DEĞİL"

Mogherini, Trump'ın nükleer anlaşmayı iptal etme tehdidi içeren açıklamasının hemen ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Trump'ın anlaşmayı iptal etmesine karşı olduklarını kaydeden Mogherini, "Bu ikili bir anlaşma değil, herhangi bir ülkeye ait değil ve onu sona erdirmek de tek bir ülkenin elinde değil. BM Güvenlik Konseyi tarafından oybirliğiyle onaylanan çok taraflı bir anlaşma. Garantiler ve güçlü bir izleme mekanizması sağlayan güçlü bir anlaşma. Dolayısıyla İran'ın nükleer programı sivil amaçlı ve öyle kalmayı da sürdürecek." dedi.

"ANLAŞMAYI KORUMA SORUMLULUĞUMUZ VAR"

Özellikle bugünlerde Avrupa ve uluslararası toplum olarak işleyen ve ihlal edilmeyen bir nükleer anlaşmayı iptal imkanlarının bulunmadığının altını çizen Mogherini, "Kendi ortak güvenliğimiz için anlaşmayı koruma gibi ortak bir sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

"ABD BAŞKANI O KADAR DA GÜÇLÜ DEĞİL"

Mogherini, bir soru üzerine Trump'ın anlaşmayı sonlandıramayacağına vurgu yaparak "ABD Başkanı çok güce sahip ancak buna (anlaşmayı iptal etme) değil." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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