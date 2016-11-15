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ab toplantısında bir tek o ülke türkiye ile müzakereleri reddetti

AB TOPLANTISINDA BİR TEK O ÜLKE TÜRKİYE İLE MÜZAKERELERİ REDDETTİ

AB Dışişleri Bakanları toplantısında Avusturya, toplantıdaki diğer ülkelerin ılımlı mesajlarının aksine Türkiye'nin AB üyeliği müzakerelerinin sürdürülmemesi gerektiğini söyledi.

Tarih : 15 Kasım 2016, 11:58
Puan Ver : Ab Toplantısında Bir Tek O Ülke Türkiye İle Müzakereleri Reddetti(7/10)4


AB Dışişleri Bakanlarının dün gerçekleştirdiği görüşmede Avusturya hariç tüm ülkelerin, Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin devam etmesi gerektiğini savunduğu, "Türkiye üzerinde ancak bu yolla etkili olabiliriz" değerlendirmesinde bulunduğu bildirildi.



AVUSTURYA TÜRKİYE İLE MÜZAKERELERİN YÜRÜTÜLMESİNİ İSTEMİYOR



Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesini isteyen tek ülke ise Avusturya oldu.



Toplantıda Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, üyelik müzakerelerinin devam etmemesi gerektiğini savunan tek isim oldu.



 



kaynak:mynet








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