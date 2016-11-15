

AB Dışişleri Bakanlarının dün gerçekleştirdiği görüşmede Avusturya hariç tüm ülkelerin, Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin devam etmesi gerektiğini savunduğu, "Türkiye üzerinde ancak bu yolla etkili olabiliriz" değerlendirmesinde bulunduğu bildirildi.







AVUSTURYA TÜRKİYE İLE MÜZAKERELERİN YÜRÜTÜLMESİNİ İSTEMİYOR







Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesini isteyen tek ülke ise Avusturya oldu.







Toplantıda Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, üyelik müzakerelerinin devam etmemesi gerektiğini savunan tek isim oldu.







kaynak:mynet