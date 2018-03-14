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AB SONUNDA SÖZÜNÜ TUTTU, 3 MİLYAR EURO İÇİN ONAY VERİLDİ


AB sonunda sözünü tuttu, 3 milyar euro için onay verildi
Tarih : 14 Mart 2018, 14:40
Puan Ver : Ab Sonunda Sözünü Tuttu, 3 Milyar Euro İçin Onay Verildi(6/10)2

Avrupa Komisyonu, Türkiye'ye 3 milyar euro'luk sığınmacı yardımını onayladı. Bu gelişmeyi Twitter hesabında duyuran Avrupa Komisyonu'nun göçten sorumlu üyesi Dimitris Avramopulos, artık ikinci 3 milyar euro için çalışmaların başlatılması gerektiğini söyledi.

İLK KISMI FARKLI PROJELERDE KULLANILMAK ÜZERE HARCANDI

AB, Türkiye ile yapılan mülteci anlaşması kapsamında iki parça halinde 3'er milyar euroluk mali yardımda bulunmayı taahhüt etmişti. Bu yardımın 3 milyar euroluk ilk kısmı farklı projelerde kullanılmak üzere harcanmaya başlandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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