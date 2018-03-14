AB SONUNDA SÖZÜNÜ TUTTU, 3 MİLYAR EURO İÇİN ONAY VERİLDİ
Avrupa Komisyonu, Türkiye'ye 3 milyar euro'luk sığınmacı yardımını onayladı. Bu gelişmeyi Twitter hesabında duyuran Avrupa Komisyonu'nun göçten sorumlu üyesi Dimitris Avramopulos, artık ikinci 3 milyar euro için çalışmaların başlatılması gerektiğini söyledi.
İLK KISMI FARKLI PROJELERDE KULLANILMAK ÜZERE HARCANDI
AB, Türkiye ile yapılan mülteci anlaşması kapsamında iki parça halinde 3'er milyar euroluk mali yardımda bulunmayı taahhüt etmişti. Bu yardımın 3 milyar euroluk ilk kısmı farklı projelerde kullanılmak üzere harcanmaya başlandı.
Kaynak: haberinburada
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