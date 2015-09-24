AB SIĞINMACILAR İÇİN TÜRKİYE'YE 1 MİLYAR EURO VERECEK
Sığınmacı krizi bu gece Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde ele alındı. Zirveden, Türkiye'ye 1 milyar euro verilmesi konusunda anlaşma çıktı.
Sığınmacı krizi gündemiyle toplanan Avrupa Birliği Liderler Zirvesinden Türkiye'ye yardım kararı çıktı.
Olağanüstü zirvede liderler, 1.8 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'ye 1 milyar euro verilmesi konusunda anlaştı.
Açıklamayı, AB Konseyi Başkani Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ortak basın toplantısında yaptı.
Tusk Türkiye, Lübnan ve Ürdün'e yapılan yardımların artırılması kararı alındığını ve işbirliği karşılığında daha fazla yardım sunulacağını kaydetti.
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölge talep ettiğini söyleyen Tusk, bu hususun kapsamlı bir şekilde ele alınması gerektiğine vurgu yaptı.
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