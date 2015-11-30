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ab mülteciler için türkiye'ye 3 milyar euro verecek

AB MÜLTECİLER İÇİN TÜRKİYE'YE 3 MİLYAR EURO VERECEK

AB Konseyi Başkanı Tusk, "Bu noktada, Türkiye'ye destek verilecek ve 3 milyar euroluk bir fon sağlanacak" dedi

Tarih : 30 Kasım 2015, 09:52
Puan Ver : Ab Mülteciler İçin Türkiye'ye 3 Milyar Euro Verecek(9/10)9


Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa'ya göçmen akışının durmasının önemli olduğunu belirterek, "Bu noktada Türkiye'ye destek verilecek ve 3 milyar eıuroluk bir fon sağlanacak" dedi.



Tusk, Brüksel'de düzenlenen AB-Türkiye Zirvesi sonunda, "Bu zirve ilişkilerimizi bir takvim çerçevesinde canlandırmak, terör tehdidi ve acil meseleler ile ilgiliydi. Çok faydalı bir zirve tamamlandı" diye konuştu.



Sığınmacı gündeminde buluştuklarını anımsatan Tusk, "AB'nin sınırlarının korunması kendi görevi. Kimsenin bizim sınırımızı korumasını beklemiyoruz" ifadesini kullandı.



Tusk, Avrupa'ya göçmen akışının durmasının önemli olduğuna işaret ederek, "Bu noktada Türkiye'ye destek verilecek ve 3 milyar euroluk bir fon sağlanacak" dedi.








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