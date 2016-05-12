

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean - Claude Juncker, "Şartların yerine getirilmesine değer veriyoruz, yoksa Türkiye ile AB arasındaki anlaşma gerçekleşmeyecek" dedi. Juncker'in açıklamalarıyla çelişen bir ifade kullanan AB Komisyonu sözcüsü ise Türkiye ile olan anlaşmanın çökmediğini söyledi.







Reuters'ın haberine göre Avrupa Komisyonu Başkanı Jean - Claude Juncker bugün yaptığı açıklamada Ankara'nın terörle mücadele yasalarının değiştirilmesi de dahil taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında imzalanan göçmen anlaşmasının çökeceğini söyledi.







Juncker, Almanya'da bir konferansta yaptığı konuşmada, "Vize serbestisi için kriterleri belirledik; 72 kriter var ve 65 numaralı kriter Türk hükümetinin terörle mücadele yasasını gözden geçirmesini söylüyor" dedi. Juncker, "Buna güveniyoruz, bunun üzerine Türk hükümetiyle anlaşmaya vardık ve başbakanın görevden ayrılacak olması Türkiye ile AB arasında varılan anlaşmaların gözardı edilmesine neden olamaz" dedi.







'BU BENİM SORUNUM OLMAYACAK'







Juncker, "Şartların yerine getirilmesine büyük değer veriyoruz. Yoksa Türkiye ile AB'nin imzaladığı anlaşma gerçekleşmeyecek. Eğer Sayın Erdoğan, Türkleri Avrupa'ya serbest seyahat etme hakkından esirgemeye karar verirse bunu Türk insanına açıklamak zorunda. Bu benim sorunum olmayacak, bu onun sorunu olacak" ifadelerini kullandı.







'ANLAŞMA ÖLMEDİ'







Bu açıklamanın yanında Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşmanın 'ölmediğini', Brüksel'in hala Türkiye'nin vizesiz Türkiye'ye girme konusunu ve göçmen politikaları üzerinde çalışıldığını söyledi.







Brüksel, vize serbestisi için gerekli 72 kriterden biri olarak Ankara'nın terörizm suçları tanımını değiştirmesini istiyor. Fakat Türkiye bunu reddederek, yasanın IŞİD ve PKK militanlarıyla mücadele için kritik olduğunu söylüyor.