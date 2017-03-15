AB KOMİSYONU'NDAN JET AÇIKLAMA!
Bakan Çelik'in açıklamasından saatler sonra Avrupa Komisyonundan açıklama geldi. Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada "Avrupa Birliği, Türkiye ile sığınmacı anlaşmasına bağlıdır" ifadesine yer verildi.
BAKAN ÇELİK'İN AÇIKLAMASINDAN SAATLER SONRA AB'DEN AÇIKLAMA
Avrupa Komisyonu sözcüsü "Türkiye-AB anlaşmasına bağlıyız. Bu bir ortak güven ve teslim anlaşmasıdır. Her iki tarafın da taahhütlerini yerine getirmesini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.
BAKAN ÇELİK NE DEMİŞTİ?
Bakan Çelik, AB ile Türkiye arasındaki sığınmacı anlaşması ile ilgili, "Türkiye göçmen anlaşmasıyla her şeyi yapmışken AB hiçbir sözünü yerine getirmedi; Türkiye'nin bu anlaşmayı yürütme konusunda karşı tarafa hiçbir yükümlülüğü yoktur. Türkiye istediği zaman, istediği şekilde göçmen anlaşmasını gözden geçirebilir; gözden geçirilmesinin zamanı geldiğine inanıyorum; bu anlaşmanın sürdürülmesi için bir sebep olduğunu düşünmüyorum." dedi.
kaynak:sabah
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