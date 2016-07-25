

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker darbe girişimi sonrası Türkiye'nin AB ile ilişkilerini Fransız medyasına değerlendirdi.







AB Komisyonu Başkanı Juncker, "Mevcut durumda Türkiye'nin yakın zamanda birlik üyesi olacağına inanmıyorum. Daha uzun bir sürede olacağını düşünmüyorum" dedi.







Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker, Türkiye'nin idam cezasını geri getirmesi durumunda Avrupa Birliği üyelik sürecinin derhal durdurulabileceğini de belirtti.







AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker yasalarında idam cezasının yeraldığı bir ülkenin Avrupa Birliği'nde yeri olmadığını söyledi.