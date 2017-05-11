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ab komisyonu, türkiye için büyüme beklentilerini yükseltti!

AB KOMİSYONU, TÜRKİYE İÇİN BÜYÜME BEKLENTİLERİNİ YÜKSELTTİ!

Avrupa Komisyonu, Türkiye için büyüme beklentilerini yükseltti.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 12:26
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Avrupa Komisyonu, Türkiye için büyüme beklentilerini yükseltti.



Türk ekonomisinde 2016 yılında yaşanan güçlü ivme kaybının bu yıl belirsizlikler azaldıkça kademeli olarak geri alınmasını bekleyen AB Komisyonu, net ticaret tarafından desteklenen ivmenin yıl sonuna doğru iyileşmesini, iç talebin parasal şartlarda ve güvende iyileşmeden fayda sağlamasını beklediğini vurguladı.



Avrupa Komisyonu'nun 'İlkbahar Dönemi Ekonomik Görünüm' raporuna göre, bu yıl için büyüme beklentisi yüzde 2,8'den yüzde 3,0'e, gelecek yıl için yüzde 3,2'den yüzde 3,3'e çıkarıldı. Avrupa Komisyonu, bu yıl için tüketici fiyat beklentisi yüzde 8,0'den yüzde 11,1'e, gelecek yıl için beklenti yüzde 7,6'dan yüzde 8,6'ya yükseltildi.



Raporda işsizlik oranı beklentisi bu yıl için yüzde 11,2'den yüzde 13,6'ya çıkarken, gelecek yılın beklentisi yüzde 11,5'ten yüzde 14,1'e yükseltildi. Avrupa Komisyonu, cari denge/GSYH'nin bu yıl yüzde -4,4, gelecek yıl yüzde -4,3 olacağını tahmin etti. Bir önceki tahmin bu yıl için yüzde -4,3, gelecek yıl için yüzde -4,9 seviyesindeydi.



 



kaynak:milliyet








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