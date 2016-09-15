

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in, ‘Birliğin Durumu' konuşması Brüksel için tehlike çanlarının çalmayı sürdürdüğünü bir kez daha teyit etti. Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'na hitap eden Juncker, geçen yıl AB'nin durumunun iyi olmadığını söylediğini hatırlatarak, “AB, en azından kısmen, varoluşsal krizde” dedi.







AB, son dönemde karşı karşıya kaldığı çok sayıda meydan okumanın yanı sıra üye ülkelerin kendi aralarında ve Brüksel'le ilişkilerde yaşadığı sorunların yarattığı olumsuz sonuçların da üstesinden gelmeye çalışıyor. AB'nin onlarca yıllık entegrasyonuna tanıklık ettiğini vurgulayan Juncker, "Üye ülkeler arasında daha önce hiç bu kadar az ortak zemin olduğunu görmedim. Daha önce hiç bu kadar çok liderin sadece iç sorunları hakkında konuştuğunu duymadım. Daha önce hiç ulusal hükümetlerin popülist güçler karşısında bu kadar zayıfladığını ve bir sonraki seçimlerde kaybetme riskiyle felç olduklarını görmedim" ifadelerini kullandı.