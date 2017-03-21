

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, Türkiye'nin AB üyeliğinin "giderek gerçek dışı" olmaya başladığını söyledi. Hahn Alman Bild gazetesine verdiği demeçte, "Türkiye'nin uzun zamandır AB'den uzaklaşmakta olduğunu" belirtti ve "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otoriter tutumu ve Anayasa'yı değiştirerek başkanlık sistemine geçme planları AB'ye sırt çevirmektir” dedi. Hahn Türkiye'yi tehdit ederek, Ankara ile sürdürülen üyelik müzakerelerine son verilmesini



görüşmelerinin ihtimal dâhilinde olduğunu söyledi!







kaynak:mynet