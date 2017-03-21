Antalya'da Deaş Operasyonu: 5 Gözaltı
Lice'de Operasyon Bitti
Acun Ilıcalı O Yeniliği Açıkladı!
Ab Komiserinden Türkiye'yi 'açık Açık' Tehdit Etti
Ahmet Aziz Nesin Hakkında Yakalama Kararı
İstanbul'da Kira Fiyatları Düştü
Başbakan Binali Yıldırım'dan Açıklamalar
En Çok Aboneye Sahip Operatör Turkcell! Tt İse Sonuncu!
Lenovo Ideapad Y900 İnceleme
Exynos 8895 İşlemcili Samsung Galaxy S8+ Görüldü
Horizon Zero Dawn 'ın Satışları Rekor Kırdı
Samsung Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Marka Oldu
Türkiye'deki İlk Dijital Tasarım Stüdyosu Ibm'den
Uniti, Siemens İle Tam Otomasyon Araç Üretim Tesisi Yapacak
Hamza Hamzaoğlu Yurt Dışına Transfer Oluyor
Sinan Çetin Türkiye'yi Terk Ediyor!
Bahar Yorgunluğunun Nedeni…
Merkez Bankası'ndan Flaş Dolar Hamlesi!
Esed'in Burnunun Dibinde Şiddetli Çatışmalar!
14 Yaşındaki Çocuk Anne Olacak

AB KOMİSERİNDEN TÜRKİYE'Yİ 'AÇIK AÇIK' TEHDİT ETTİ


AB KOMİSERİNDEN TÜRKİYE'Yİ 'AÇIK AÇIK' TEHDİT ETTİ
Tarih : 21 Mart 2017, 13:17
Puan Ver : Ab Komiserinden Türkiye'yi 'açık Açık' Tehdit Etti(10/10)12


Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, Türkiye'nin AB üyeliğinin "giderek gerçek dışı" olmaya başladığını söyledi. Hahn Alman Bild gazetesine verdiği demeçte, "Türkiye'nin uzun zamandır AB'den uzaklaşmakta olduğunu" belirtti ve "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otoriter tutumu ve Anayasa'yı değiştirerek başkanlık sistemine geçme planları AB'ye sırt çevirmektir” dedi. Hahn Türkiye'yi tehdit ederek, Ankara ile sürdürülen üyelik müzakerelerine son verilmesini

görüşmelerinin ihtimal dâhilinde olduğunu söyledi!



 



kaynak:mynet








Etiketler: Ab  Komiserinden  Türkiye  Yi    Açık  Açık    Tehdit  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER