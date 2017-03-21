AB KOMİSERİNDEN TÜRKİYE'Yİ 'AÇIK AÇIK' TEHDİT ETTİ
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, Türkiye'nin AB üyeliğinin "giderek gerçek dışı" olmaya başladığını söyledi. Hahn Alman Bild gazetesine verdiği demeçte, "Türkiye'nin uzun zamandır AB'den uzaklaşmakta olduğunu" belirtti ve "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otoriter tutumu ve Anayasa'yı değiştirerek başkanlık sistemine geçme planları AB'ye sırt çevirmektir” dedi. Hahn Türkiye'yi tehdit ederek, Ankara ile sürdürülen üyelik müzakerelerine son verilmesini
görüşmelerinin ihtimal dâhilinde olduğunu söyledi!
kaynak:mynet
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