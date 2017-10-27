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AB, Katalonya'nın bağımsızlık kararını takmadı

AB, KATALONYA'NIN BAĞIMSIZLIK KARARINI TAKMADI

Avrupa Birliği, bağımsızlığını ilan eden Katalonya Parlamentosu kararına ilk tepkiyi verdi: Bizim muhatabımız İspanya hükümeti.

Tarih : 27 Ekim 2017, 19:00
Puan Ver : Ab, Katalonya'nın Bağımsızlık Kararını Takmadı(7/10)3

Dünya İspanya'dan peş peşe gelen son dakika haberlerini izliyor. İspanya'da Katalan Özerk Yönetiminin bağımsızlık için yaptığı referandumun ardından Katalonya parlamentosu tek taraflı bağımsızlık kararı aldı. Bu kararın ardından İspanya Senatosu, Katalonya'daki yerel hükümetin yetkilerini merkezi hükümete devrederek Katalonya'yı doğrudan yönetme yetkisi verdi. Arka arkaya gelen haberlere Avrupa Birliği'nden ilk yorum geldi: Bizim muhatabımız İspanya hükümeti.

AB: MUHATABIMIZ İSPANYA HÜKÜMETİ

Avrupa Birliği, bağımsızlığını ilan eden Katalonya Parlamentosu kararı sonrası ilk tepkiyi verdi. AB, "Bizim muhatabımız İspanya Hükümeti" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Katalonya'nın bağımsızlık ilan etmesiyle ilgili olarak, "AB için hiçbir şey değişmedi. İspanya, bizim tek muhatabımız olmayı sürdürüyor." dedi.

Tusk, bağımsızlık ilanı karşısında İspanyol hükümetinin güç kullanmaktan kaçınmasını umduğunu da dile getirdi.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu, bugün yapılan oylamayla bağımsızlığını ilan etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ab  Katalonya  Nın  Bağımsızlık  Kararını  Takmadı    haber

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