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ab ingiltere'den 4 şey istiyor

AB İNGİLTERE'DEN 4 ŞEY İSTİYOR

AB Konseyi Başkanı Tusk, İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecine ilişkin önceliklerini açıkladı.

Tarih : 31 Mart 2017, 16:07
Puan Ver : Ab İngiltere'den 4 Şey İstiyor(5/10)3


AB Konseyi Başkanı Tusk, İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecine ilişkin önceliklerini açıkladı.



Tusk, "Bizim görevimiz, vatandaşlarımız, işletmelerimiz ve üye devletlerimiz için Brexit'ten kaynaklanabilecek belirsizliği ve aksaklıkları en aza indirgemektir. Sadece ve sadece çekilme konusunda yeterli ilerleme kaydettiğimizde geleceğe dair iş birliğini konuşabiliriz" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:yenişafak








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