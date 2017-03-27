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ab ile türkiye arasında yeni kriz kapıda

AB İLE TÜRKİYE ARASINDA YENİ KRİZ KAPIDA

Avrupa Birliği, Türkiye'ye verilen 4.5 milyar Euro'luk Katılım Öncesi Mali Yardım fonlarını durdurmayı değerlendiriyor.

Tarih : 27 Mart 2017, 09:34
Puan Ver : Ab İle Türkiye Arasında Yeni Kriz Kapıda(5/10)2


Ankara ise bu konuda, “IPA'nın askıya alınabilmesi için müzakerelerin de askıya alınması gerekir” görüşünü savunuyor



Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki 16 Nisan referandumu geriliminin ardından, AB'nin Türkiye'ye yönelik IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) fonlarını askıya almayı düşündüğü ortaya çıktı. Türkiye, 2007-2013 yılları arasında 4 milyar 795 milyon Euro mali katkı almış, Makedonya ve Sırbistan gibi ülkelerle kıyaslandığında fondan en çok yararlanan ülke olmuştu. AB'nin Türkiye'ye bu yıl da dahil olmak üzere 2020 yılına kadar adalet, içişleri ve temel haklar, ulaştırma, çevre ve iklim, enerji, rekabetçilik ve yenilik, istihdam, insan kaynaklarının gelişimi ve sosyal politikalar, tarım ve kırsal kalkınma, bölgesel ve sınır ötesi işbirliği alanlarındaki projelerde kullanılması için 2.5 milyar Euro vermesi planlanıyor.



 



kaynak:hürriyet








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