AB ve Küba arasında siyasi diyalog ve işbirliği anlaşması imzalandı. Küba AB ile bu anlaşmayı imzalamayan tek Latin Amerika ülkesiydi.



AB ve Küba, tarihte ilk kez siyasi diyalog ve işbirliği anlaşması imzaladı.







Russia Today'in haberine göre; Küba, AB ile bu anlaşmayı imzalamayan tek Latin Amerika ülkesiydi. Anlaşma, AB üyesi ülkeler ile Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla arasında bugün imzalandı.







Politik Diyalog ve İşbirliği Anlaşması, onay için Avrupa Parlamentosu, üye ülkelerin meclisleri ve Küba Meclisi'ne gönderilecek. Küba ile AB arasında normalleşme anlaşması Mart ayında imzalanmıştı, fakat anlaşma Birliğin 28 üyesinin onayını bekliyor.







kaynak:sabah