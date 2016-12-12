O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ab ile küba arasında tarihi anlaşma!

AB İLE KÜBA ARASINDA TARİHİ ANLAŞMA!

AB ve Küba arasında siyasi diyalog ve işbirliği anlaşması imzalandı. Küba AB ile bu anlaşmayı imzalamayan tek Latin Amerika ülkesiydi.

Tarih : 12 Aralık 2016, 16:20
Puan Ver : Ab İle Küba Arasında Tarihi Anlaşma!(7/10)6


AB ve Küba, tarihte ilk kez siyasi diyalog ve işbirliği anlaşması imzaladı.



Russia Today'in haberine göre; Küba, AB ile bu anlaşmayı imzalamayan tek Latin Amerika ülkesiydi. Anlaşma, AB üyesi ülkeler ile Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla arasında bugün imzalandı.



Politik Diyalog ve İşbirliği Anlaşması, onay için Avrupa Parlamentosu, üye ülkelerin meclisleri ve Küba Meclisi'ne gönderilecek. Küba ile AB arasında normalleşme anlaşması Mart ayında imzalanmıştı, fakat anlaşma Birliğin 28 üyesinin onayını bekliyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Ab  İle  Küba  Arasında  Tarihi  Anlaşma    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER