Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü, AB liderleri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılan görüşmenin yeni bir dönemin kapısını araladığını söyledi



Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile AB yetkililerinin yaptığı görüşmelerin "iyi, olumlu ve yapıcı bir atmosferde" geçtiğini söyledi.



Schinas, AB Komisyonu binasında günlük basın toplantısında, geçen hafta Brüksel'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk arasında yapılan görüşmelerde "tarafların ortak konuları" ele aldığını belirterek, "Türkiye ve AB iş birliğine devam etmek zorunda ve edecek." ifadesini kullandı.



İlişkilerde "yeni bir dönemin" başladığına işaret eden Schinas, Türkiye ve AB'nin ortak çıkarları bulunduğunu, bu çerçevede birlikte hareket etmenin bir zorunluluk olduğunu ve tarafların birlikte hareket etme konusunda mutabık kaldığını vurguladı.







kaynak:habertürk