

Bu arada, Juncker'in gelecek haftaki gündemi çok yoğun olacak. 23 Mayıs'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'de bir çalışma yemeğinde bir araya gelecek olan Juncker, 25 Mayıs'ta da ABD Başkanı Donald Trump ile buluşacak ve ABD-AB Zirvesi'ne katılacak.







25 Mayıs'ta ayrıca Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek olan Jean-Claude Juncker bunun ardından 26-27 Mayıs günlerinde düzenlenecek olan G7 Zirvesine katılmak üzere İtalya'nın Sicilya adasına gidecek.







kaynak:mynet