AB BÜYÜKELÇİLERİNDEN ANKARA'DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI
HDP'ye yönelik terör operasyonunun ardından AB Büyükelçileri Ankara'da olağanüstü toplandı. Görüşmenin ardından kritik karar açıklandı
Avrupa Birliği (AB) Büyükelçileri Ankara'da olağanüstü toplandı.
HDP'ye yönelik terör operasyonunun AB tarafından yakından izlendiği bildirildi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, bugün büyükelçilerin toplanması için çağrıda bulunmuştu.
TÜRK BÜYÜKELÇİLERİNDEN İZAHAT İSTEYECEKLER
Avrupa Komisyonu binasında gerçekleşen toplantının sona ermesinin ardından kritik bir karar açıklandı.
Avrupa Birliği ülkelerinin, Türk Büyükelçilerini dışişleri bakanlıklarına çağırarak izahat isteyeceği bildirildi.
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