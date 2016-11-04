O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ab büyükelçilerinden ankara'da olağanüstü toplantı

AB BÜYÜKELÇİLERİNDEN ANKARA'DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

HDP'ye yönelik terör operasyonunun ardından AB Büyükelçileri Ankara'da olağanüstü toplandı. Görüşmenin ardından kritik karar açıklandı

Tarih : 04 Kasım 2016, 15:35
Puan Ver : Ab Büyükelçilerinden Ankara'da Olağanüstü Toplantı(8/10)7


Avrupa Birliği (AB) Büyükelçileri Ankara'da olağanüstü toplandı.



HDP'ye yönelik terör operasyonunun AB tarafından yakından izlendiği bildirildi.



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, bugün büyükelçilerin toplanması için çağrıda bulunmuştu.



TÜRK BÜYÜKELÇİLERİNDEN İZAHAT İSTEYECEKLER



Avrupa Komisyonu binasında gerçekleşen toplantının sona ermesinin ardından kritik bir karar açıklandı.



Avrupa Birliği ülkelerinin, Türk Büyükelçilerini dışişleri bakanlıklarına çağırarak izahat isteyeceği bildirildi.








Etiketler: Ab  Büyükelçilerinden  Ankara  Da  Olağanüstü  Toplantı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER