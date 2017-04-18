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AB BAKANI ÖMER ÇELİK'TEN FLAŞ AÇIKLAMA


AB BAKANI ÖMER ÇELİK'TEN FLAŞ AÇIKLAMA
Tarih : 18 Nisan 2017, 16:15
Puan Ver : Ab Bakanı Ömer Çelik'ten Flaş Açıklama(6/10)5


Çelik'in açıklamalarında öne çıkan başlıklar



Hükümet sistemine Türk halkı karar verir



Halkımızın bu tercihi ile Türkiye ile AB ilişkilerinin sonu olur demesi bu söylenilenlerin siyasi hukuki bir bağlantısı olamaz. Kötü niyetli bir yorumdur.



Referandum sonucu evetçiler ülkelerine gitsin gibi söylemler ırkçı söylemlerdir.



Avrupa'nın bütün isyasetçilerini bu ırkçı tavırlara karşı harekete geçmesini bekliyoruz.



AGİT SINIRLARI AŞMIŞTIR



AGİT'e tepki gösteren, bakan Çelik, alçıklamalar mesnetsiz ve olgunluktan uzaktır. Açıklamalar sınırları aşmıştır.



AGİT bildirgesinde evet kampanyası yapılamayan ülkelere hiç yer vememesi bu kurumun saygınlığını düşündürmektedir.



Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları birinci sınıftır. Hiç kimse ikinci sınıf değildir. Hayır oyu verenlere farklı muamele düzenlenecek yorumları dışarıdan ülkeye kutuplaşatırmaya yöneliktir.



Bundan sonrasında AB kurumları ve ülkelerinin artık Türkiye referrandumları ile ilgili konuşmalarını değil aramızdaki işbirliği ile ilgili konuşmalar bekliyoruz.



AGİT'in siyasi yorumlara girmeden teknik konularla ilgilenmesini öneriyoruz yoksa Türkiye için hiç bir anlamı olamyacaktır.



Vatandaşlarımızın sesini duymak için Avrupa ülkelerininden gelen hatırlatmalara gerek yoktur.



 



kaynak:milliyet








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