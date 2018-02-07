Fenerbahçe Maçına Akreditasyon Kartı İle Taraftar Sokan 2 Yönetici Gözaltına Alındı
Seren, Ahmet Hakan'a Demediğini Bırakmadı: İnşallah Hapse Girersin
İmparator'dan Eski Eşini Mest Eden Jest
Filmde Rol İcabı Yarışan İsim, Gerçek Survivor Oldu
Fenerbahçe, Akın Çorap Giresunspor'u Eleyerek Kupada Yarı Finale Yükseldi
Akhisar, Kayseri'yi Kupanın Dışına Attı
Eboue Galatasaray'a Dönüyor
Yalova'dan İngiltere'ye 35 Milyon Euroluk Feribot
Ertuğrul Sağlam'ın Çalıştırdığı Traktör Sazi, Yine Kazandı
Çağla Büyükakçay, Dünya 6 Numarası Ostapenko'yu Yendi
Fenerbahçe, Merkez Hakem Kurulunu Tekrar İstifaya Davet Etti
Bitcoin Hızla Yükseliyor! 8 Bin Doları Da Aştı
Erdoğan Talimat Vermişti! 180 Günlük Eylem Planının Yüzde 90'ı Tamamlandı
Seyehat Edeceklere İnternetten Vize Tuzağı!
Tarihte Bir İlk! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
Harçlıklarıyla Satın Alıp Biriktirdiği Plaklarını Sıfır Otomobil Parasına Satmıyor
Dev Marka, Şampiyonlar Ligi Sponsorluğunu Uzattı
Fatih Terim Fenerbahçe Maçı Öncesi Hesabı Yaptı
Petrol Zengini Araplar, Abd'den Petrol İthal Etti
Kanal İstanbul Turizmcileri De Cezbetti! Kruvaziyer Limanı İstiyorlar

AB Bakanı Çelik: Vize ile İlgili Çalışmayı Tamamladık

AB BAKANI ÇELİK: VİZE İLE İLGİLİ ÇALIŞMAYI TAMAMLADIK

AB Bakanı Ömer Çelik, "Vize ile ilgili çalışmayı tamamladık. Bugün yarın komisyona bu çalışma teslim edilecek" dedi.

Tarih : 07 Şubat 2018, 13:40
Puan Ver : Ab Bakanı Çelik: Vize İle İlgili Çalışmayı Tamamladık(9/10)5

AB Bakanı Ömer Çelik, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Türkiye'ye dönük bu roket saldırılarında hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile ilgili saygı duruşunda bulunmaları gerekir. Bundan bahsetmeden sivil kayıplardan bahsetmeleri terörle mücadele konusunda bir kere daha Avrupa Birliği'nin ilkesel yaklaşıp yaklaşmadığı konusundaki kaygılarımızı, endişelerimizi arttırmaktadır. Türkiye tabi ki BM'nin terör örgütü olarak kabul ettiği örgütler ile mücadele ediyor. YPG-SDG diye bir şey yok. YPG, SDG eşittir PKK'dır terör örgütüdür. Etiketlerle oynamanın bir anlamı yok. Türkiye tamamen meşru bir pozisyondadır" dedi.

"VİZE İLE İLGİLİ ÇALIŞMAYI TAMAMLADIK"

Çelik, "Vize ile ilgili çalışmayı tamamladık. Bugün yarın komisyona bu çalışma teslim edilecek. Türkiye üzerine düşen bütün mükellefiyetleri yerine getirmiştir. Bize göre 72 kriterin hepsi yerine getirilmişti de."

"TÜRKİYE TABİİ Kİ BM'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK KABUL ETTİĞİ ÖRGÜTLER İLE MÜCADELE EDİYOR"

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Çelik, "Türkiye'ye dönük bu roket saldırılarında hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile ilgili saygı duruşunda bulunmaları gerekir. Bundan bahsetmeden sivil kayıplardan bahsetmeleri terörle mücadele konusunda bir kere daha Avrupa Birliği'nin ilkesel yaklaşıp yaklaşmadığı konusundaki kaygılarımızı, endişelerimizi arttırmaktadır. Bu konuda liste kabarıktır. Diyorlar ki Türkiye; 'BM'nin terör örgütü olarak kabul ettiği örgütler ile mücadele etmelidir' bu cümleyi açıkça kınıyorum. Türkiye tabi ki BM'nin terör örgütü olarak kabul ettiği örgütler ile mücadele ediyor. YPG eşittir PKK iken YPG terör örgütü kabul edilmiyor diye bizim topraklarımıza yapılan saldırılara karşı mücadeleden vaz mı geçmemiz gerekiyor?" diye konuştu.

"YPG, SDG EŞİTTİR PKK'DIR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

Çelik, "YPG-SDG diye bir şey yok. YPG, SDG eşittir PKK'dır terör örgütüdür. Etiketlerle oynamanın bir anlamı yok. Türkiye tamamen meşru bir pozisyondadır" dedi.

TÜRKİYE- AB ZİRVESİ 26 MART'TA VARNA'DA

Türkiye AB ilişkilerine ilişkin Çelik, "AB'ye çağrı yapıyorduk. Türkiye ile AB arasında bir zirve yapılmalıdır demiştik şimdi Türkiye'ye resmi olarak bildirilmiştir. 26 Mart tarihinde Türkiye ile AB arasında Varna'da Bulgaristan'ın dönem başkanlığının girişimi çerçevesinde bir zirve olacaktır.

Türkiye -AB meselelerinin ele alındığı bundan sonra nasıl ilerleyebileceğimiz konusunda bir zirve olacaktır" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ab  Bakanı  Çelik  Vize  İle  İlgili  Çalışmayı  Tamamladık    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER