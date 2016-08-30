O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ab apple'a 13 milyar avro vergi borcu çıkardı

AB APPLE'A 13 MİLYAR AVRO VERGİ BORCU ÇIKARDI

Avrupa Birliği Komisyonu, Apple'dan geriye dönük 13 milyar avroluk vergiyi faiziyle birlikte İrlanda'ya geri ödemesini talep etti

Tarih : 30 Ağustos 2016, 16:52
Puan Ver : Ab Apple'a 13 Milyar Avro Vergi Borcu Çıkardı(0/10)


Avrupa Birliği (AB), dünyanın en değerli şirketi Apple'a İrlanda'daki faaliyetlerinden dolayı 13 milyar avro geriye dönük vergi borcu çıkardı.



AB Komisyonu, Apple'ın İrlanda'da kurduğu şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin 3 yıl süren soruşturmasını tamamladı. AB Komisyonu, Apple'dan geriye dönük 13 milyar avroluk vergiyi faiziyle birlikte İrlanda'ya geri ödemesini talep etti.



Konuyla ilgili Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, "AB Komisyonu bugün Apple'ın İrlanda'da faydalandığı vergi uygulamalarının yasa dışı olduğu kararını verdi. Apple'a İrlanda'da yirmi yıldan fazladır uygulanan vergi avantajı şirketin yükünü hafifletti ama bu düşük vergilerden faydalanma yasa dışı bulundu. Apple,13 milyar avroyu faiziyle birlikte geri ödemeli." dedi.








Etiketler: Ab  Apple  A  13  Milyar  Avro  Vergi  Borcu  Çıkardı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER