Avrupa Birliği Komisyonu, Apple'dan geriye dönük 13 milyar avroluk vergiyi faiziyle birlikte İrlanda'ya geri ödemesini talep etti



Avrupa Birliği (AB), dünyanın en değerli şirketi Apple'a İrlanda'daki faaliyetlerinden dolayı 13 milyar avro geriye dönük vergi borcu çıkardı.



AB Komisyonu, Apple'ın İrlanda'da kurduğu şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin 3 yıl süren soruşturmasını tamamladı. AB Komisyonu, Apple'dan geriye dönük 13 milyar avroluk vergiyi faiziyle birlikte İrlanda'ya geri ödemesini talep etti.



Konuyla ilgili Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, "AB Komisyonu bugün Apple'ın İrlanda'da faydalandığı vergi uygulamalarının yasa dışı olduğu kararını verdi. Apple'a İrlanda'da yirmi yıldan fazladır uygulanan vergi avantajı şirketin yükünü hafifletti ama bu düşük vergilerden faydalanma yasa dışı bulundu. Apple,13 milyar avroyu faiziyle birlikte geri ödemeli." dedi.