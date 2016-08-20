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a101'in sahibi serbest kaldı

A101'İN SAHİBİ SERBEST KALDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 120 şüpheliden gözaltına alınan 98 kişinin emniyet ve savcılık sorguları sürüyor.

Tarih : 20 Ağustos 2016, 10:58
Puan Ver : A101'in Sahibi Serbest Kaldı(0/10)


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 120 şüpheliden gözaltına alınan 98 kişinin emniyet ve savcılık sorguları sürüyor.



Anadolu Adalet Sarayı'nın nezarethanesinde tutulan ve kolluk kuvvetleri tarafından ifadeleri alınmaya başlanan şüphelilerden 6'sı savcılığa çıkarıldı.








Etiketler: A101  İn  Sahibi  Serbest  Kaldı    haber

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