A101'İN SAHİBİ SERBEST KALDI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 120 şüpheliden gözaltına alınan 98 kişinin emniyet ve savcılık sorguları sürüyor.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 120 şüpheliden gözaltına alınan 98 kişinin emniyet ve savcılık sorguları sürüyor.
Anadolu Adalet Sarayı'nın nezarethanesinde tutulan ve kolluk kuvvetleri tarafından ifadeleri alınmaya başlanan şüphelilerden 6'sı savcılığa çıkarıldı.
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