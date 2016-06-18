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a milliler gruptan nasıl çıkar?

A MİLLİLER GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

EURO2016 Fransa D Grubu ikinci maçında da İspanya'ya 3-0 yenilen A Milli Takımımız, gruptan çıkmak için Çek Cumhuriyeti'ni mağlup etmek zorunda.

Tarih : 18 Haziran 2016, 10:19
Puan Ver : A Milliler Gruptan Nasıl Çıkar?(5/10)4


EURO2016 Fransa D Grubu ikinci maçında da İspanya'ya 3-0 yenilen A Milli Takımımız, gruptan çıkmak için Çek Cumhuriyeti'ni mağlup etmek zorunda.



Şampiyonanın ilk maçında Hırvatistan'a 1-0, bu akşam da İspanya'ya 3-0 yenilen A Milli Futbol Takımımız Çek Cumhuriyeti karşısında alınacak bir mağlubiyet ya da beraberlik durumunda ise turnuvaya veda edecek.








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