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A Milli Takım'ın Yeni Teknik Direktörü Lucescu Oldu
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A Milli Takım'ın Yeni Teknik Direktörü Lucescu Oldu

A MİLLİ TAKIM'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ LUCESCU OLDU

DHA'nın haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Mircea Lucescu ile anlaştı.

Tarih : 02 Ağustos 2017, 18:20
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A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fatih Terim'den boşalan koltuk için Mircea Lucescu ile her konuda anlaştı.

DEMİRÖREN GETİRECEK

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, akşam saatlerinde Rumen teknik adam ile birlikte İstanbul'a gelecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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