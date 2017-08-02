A MİLLİ TAKIM'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ LUCESCU OLDU
DHA'nın haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Mircea Lucescu ile anlaştı.
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fatih Terim'den boşalan koltuk için Mircea Lucescu ile her konuda anlaştı.
DEMİRÖREN GETİRECEK
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, akşam saatlerinde Rumen teknik adam ile birlikte İstanbul'a gelecek.
Kaynak: haberinburada
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