A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU AÇIKLANDI!
A Milli Futbol Takımı'nın Finlandiya ve Moldova ile yapacağı maçlar için aday kadro açıklandı.
2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 24 Mart'ta Antalya'da Finlandiya ile karşılaşacak, ardından 27 Mart'ta Moldova ile Eskişehir'de bir hazırlık maçı yapacak A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim; Kayserispor'dan Güray Vural ve Deniz Türüç, Gençlerbirliği'nden ise Serdar Gürler gibi isimleri ilk kez davet etti.
Fatih Terim'in kadrosu şöyle;
kaynak:hürriyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar