

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 24 Mart'ta Antalya'da Finlandiya ile karşılaşacak, ardından 27 Mart'ta Moldova ile Eskişehir'de bir hazırlık maçı yapacak A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı.







Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim; Kayserispor'dan Güray Vural ve Deniz Türüç, Gençlerbirliği'nden ise Serdar Gürler gibi isimleri ilk kez davet etti.



Fatih Terim'in kadrosu şöyle;











kaynak:hürriyet