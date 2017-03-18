A Milli Takım'ın Aday Kadrosu Açıklandı!
15 Temmuz Şehidinin Babası: Bunlar Asılacak Yoksa ...
Mhp Lideri Bahçeli İlk Anayasa Mitinginde Konuşuyor
Hadise, Oynayacağı Reklam Filminden 2 Milyon Tl Alacak
Diyarbakır'da Nevruz Kararı Belli Oldu
Gerçekten Ekmek Zararlı, Lahmacun Yararlı Mı?
Kosgeb İçin Bankalara 3. Kez Çağrı!
Abd'den İngiliz Hükümetine Özür Yok
Ankara'da 3 Yeni Ağır Ceza Mahkemesi Göreve Başlıyor
Beşiktaş İle Antalyaspor 42. Randevuda
Evlilik Programlarının Sonu Geliyor
16 Nisan'dan Sonra İdam Talebinizin Gereği Yapılacak
Çin Malları İle İlgili Flaş Karar!
2 Kadın Doktorun Dedikodu Kavgası Karakolda Bitti!
Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Olmasını...
Beyoğlu'nda Yangın! Üç Çocuk Hayatını Kaybetti
İngiltere Büyükelçisi Moore: Çanakkale Geçilmez
Bylock'çu Askerlerle İlgili Karar Verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale'de
İşte Ferrari'nin Yeni Gözdesi!

a milli takım'ın aday kadrosu açıklandı!

A MİLLİ TAKIM'IN ADAY KADROSU AÇIKLANDI!

A Milli Futbol Takımı'nın Finlandiya ve Moldova ile yapacağı maçlar için aday kadro açıklandı.

Tarih : 18 Mart 2017, 14:35
Puan Ver : A Milli Takım'ın Aday Kadrosu Açıklandı!(8/10)9


2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 24 Mart'ta Antalya'da Finlandiya ile karşılaşacak, ardından 27 Mart'ta Moldova ile Eskişehir'de bir hazırlık maçı yapacak A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı.



Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim; Kayserispor'dan Güray Vural ve Deniz Türüç, Gençlerbirliği'nden ise Serdar Gürler gibi isimleri ilk kez davet etti.

Fatih Terim'in kadrosu şöyle;





 



kaynak:hürriyet








Etiketler: A  Milli  Takım  In  Aday  Kadrosu  Açıklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER