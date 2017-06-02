Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

a milli takım'a 17'lik kaleci

A MİLLİ TAKIM'A 17'LİK KALECİ

A Milli Takım'ın 5 Haziran'da Makedonya ile oynayacağı özel, 11 Haziran'da Kosova ile yapacağı 2017 FIFA Dünya Kupası Eleme maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Tarih : 02 Haziran 2017, 09:33
Puan Ver : A Milli Takım'a 17'lik Kaleci(6/10)6


A Milli Takım'ın 5 Haziran'da Makedonya ile oynayacağı özel, 11 Haziran'da Kosova ile yapacağı 2017 FIFA Dünya Kupası Eleme maçlarının aday kadrosu açıklandı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Alanya'dan Emre Akbaba (25), Trabzon'dan Yusuf Yazıcı (20) ve Altınordu kalecisi Berke Özer'i (17) ilk kez aday kadroya çağırdı. Berke, A Milli Takım'a çağrılan 2000 sonrası doğumlu ilk futbolcu oldu. Milliler yarın Riva'da toplanacak.



İŞTE ADAY KADRO:

KALECİLER: Berke Özer (Altınordu), Harun Tekin (Bursa), Volkan Babacan (Başakşehir)

SAVUNMA: Gökhan Gönül, Caner Erkin (Beşiktaş), Kaan Ayhan (F.Düsseldorf), Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, H.Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı (F.Bahçe), Ahmet Çalık, Semih Kaya (G.Saray), Çağlar Söyüncü (Freiburg)

ORTA SAHA: Ozan Tufan, Volkan Şen (F.Bahçe), Selçuk İnan (G.Saray), Emre Mor (B.Dortmund), Serdar Gürler (G.Birliği), Deniz Türüç (Kayseri), Emre Akbaba (Alanya), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Çolak (Deportivo), Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan (Trabzon), Arda Turan (Barcelona), Cengiz Ünder (Başakşehir)

FORVET: Burak Yılmaz (Beijing Guoan), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Villarreal), Yunus Mallı (Wolfsburg)



 



kaynak:sabah

 








Etiketler: A  Milli  Takım  A  17  Lik  Kaleci    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER