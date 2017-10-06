Bugün oynanacak olan İzlanda maçının kadrosuna Cengiz Ünder ve Serdar Aziz'i almayan Lucescu, sosyal medyada günün konusu oldu.

A Milli Takım'ın 2018 Dünya Kupası yolunda oynayacağı son 2 maç öncesi Mircea Lucescu kritik bir karar aldı.

SERDAR VE CENGİZ YOK

Rumen çalıştırıcının, bugün oynanacak İzlanda maçı öncesinde Serdar Aziz ve Cengiz Ünder'i 23 kişilik maç kadrosuna almadığı öğrenildi.

Lucescu'nun bu tercihleri sosyal medyada büyük tepki görürken Volkan Şen, Twitter'da kısa sürede Türkiye gündemine girdi.

İşte yorumlardan bazıları;

"Cengiz Ünder yerine Volkan Şen'i kadroya alan adam Türkiye'nin geleceğine, gençlerin aldığı süreye dair ahkam kesiyor... Güzel şaka."

"Her şeyde bi fikriniz var neymiş Milli Takım'da neden Cengiz Ünder'in yerine Volkan Şen varmış. Volkan Şen'den iyi su dağıtan mı var kenarda?"

"Belki Volkan Şen çocukken mahalle maçında olduğu gibi şimdi gerçek oynayışıma başlıyorum deyip, yine bir şey yapamayacak!"

"Cengiz Ünder / 1997'li / Serie A'da 127 dakika oynadı - Kadroda yok.Volkan Şen / 1987'li / Süper Lig'de 36 dk oynadı - Kadroda.."

"Cengiz Ünder'in yerine Volkan Şen mi alınmış cidden? Burak Yılmaz'ın yerine de İlhan Mansız alınsın, 2002 ruhunu yakalayalım bari!"

Kaynak: haberinburada