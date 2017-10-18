A MİLLİ TAKIM, ROMANYA VE ARNAVUTLUK İLE HAZIRLIK MAÇLARI OYNAYACAK
A Milli Futbol Takımı, kasım ayında Romanya ve Arnavutluk ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
A Milli Futbol Takımı'nın kasım ayında oynayacağı özel karşılaşmaların programı belli oldu. Ay-yıldızlılar, 9 Kasım Perşembe günü Romanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Milliler, ardından 13 Kasım Pazartesi günü ise Türkiye'de Arnavutluk'u konuk edecek.
Romanya - Türkiye ve Türkiye - Arnavutluk maçlarının oynanacağı stadyumlar ve müsabakaların başlama saatleri ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.
ARNAVUTLUK'LA 12 YIL SONRA KARŞILAŞACAĞIZ
Türkiye, Romanya ile en son 10 Eylül 2013 tarihinde Dünya Kupası Grup Eleme maçı oynamış ve müsabakayı 2-0 kazanmıştı. Arnavutluk ile son kez 12 Ekim 2005 tarihinde karşılaşan Milliler, deplasmandaki Dünya Kupası Grup Eleme müsabakasını 1-0 galip tamamlamıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bakan Soylu'dan İnce Mesaj: Yolsuzluk Yapan Belediye Başkanı'nın Gözünün Yaşına Bakmayız
- İlber Ortaylı'dan Çok Konuşulacak Irak Çıkışı: Öyle Bir Memleket Yok
- Avukatlık Görevini Kötüye Kullanmaktan Ceza Alan Ak Parti İlçe Başkanı İstifa Etti
- Diyarbakır'da Üniversite Öğrencisi Kemal Kurkut'u Vuran Polis Hakkında Savcı Müebbet İstedi
- D-8 Zirvesi Nedeniyle İstanbul'da Yarın Trafiğe Kapatılacak Yollar Belli Oldu
EKONOMİ HABERLERİ
- Çakarlı Araçlara Yasak Geliyor! Geçiş Üstünlükleri İptal Edildi
- Fed Başkanlığı Gelişmeleriyle Dolar 3,68 Liraya Çıktı
- Dsi, Efes'i Denizle Buluşturacak Proje İçin İhaleye Çıkacak
- Rusya İle Türkiye Domates Konusunda Anlaştı! 1 Aralık'ta İhracat Başlayacak
- Kalfalık Ve Ustalık Belgelerini Alan İş Yeri Açabilecek
SPOR HABERLERİ
- Eski Milli Futbolcu Çetiner Erdoğan, Hayatını Kaybetti
- Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Benim Oyuncularım Mal Değil
- Ryan Babel: Maçı Kazanarak Çok Büyük Bir Adım Attık
- Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi Grubunda Bir Galibiyet Daha Alırsa Liderliği Garantileyecek
- Beşiktaş, Şampiyonlar Liginde Topladığı 9 Puanla Kendi Rekorunu Kırdı.
DÜNYA HABERLERİ
- Çocuk Gelinlerin Sayısı Dudak Uçuklattı! 10 Milyonun Üzerinde
- Pizzacıda Cinsel İlişkiye Giren Çifte Mahkemeden Sokağa Çıkma Yasağı Geldi
- Tayland Kralının Yakılacağı Saray Sadece 10 Ayda Tamamlandı
- Yan Komşusu Olan Iraklı Mültecinin Cinsel Organını Keserek Öldürdü
- Hamaney, Trump'a Meydan Okudu: Nükleer Anlaşmayı Yırtarsa Biz Dilim Dilim Doğrarız
Bu Haberle İlgili Yorumlar