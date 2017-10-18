A Milli Futbol Takımı, kasım ayında Romanya ve Arnavutluk ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı'nın kasım ayında oynayacağı özel karşılaşmaların programı belli oldu. Ay-yıldızlılar, 9 Kasım Perşembe günü Romanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Milliler, ardından 13 Kasım Pazartesi günü ise Türkiye'de Arnavutluk'u konuk edecek.

Romanya - Türkiye ve Türkiye - Arnavutluk maçlarının oynanacağı stadyumlar ve müsabakaların başlama saatleri ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

ARNAVUTLUK'LA 12 YIL SONRA KARŞILAŞACAĞIZ

Türkiye, Romanya ile en son 10 Eylül 2013 tarihinde Dünya Kupası Grup Eleme maçı oynamış ve müsabakayı 2-0 kazanmıştı. Arnavutluk ile son kez 12 Ekim 2005 tarihinde karşılaşan Milliler, deplasmandaki Dünya Kupası Grup Eleme müsabakasını 1-0 galip tamamlamıştı.

Kaynak: haberinburada