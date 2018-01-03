Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat: Fatih Hocayla Benziyoruz
Sam Allardyce'dan Cenk Tosun Mesaj: 11'de Oynaması Zor
Kayserispor William De Amorim'i 1 Yıllığına Kiraladı
Galatasaray'da Deprem! Ayrılık Resmi Siteden Açıklandı
Dolar Sakin Seyrini Devam Ettiriyor
Diego Costa, Atletico Madrid'e Golle Döndü
Borsa İstanbul'un Piyasa Değeri 2017'de 267 Milyar Lira Arttı
Londra Derbisinde Kazanan Çıkmadı
Şenol Güneş, Yeni Transfer Vida'yı Antremanda Alkışlattı
Apple, 1 Trilyon Dolarlık Şirket Olma Yolunda Emin Adımlarla İlerliyor
İngiliz Devleri Kerem Demirbay'ın Peşinde
Şeyma Subaşı, Herkesin Merak Ettiği Annesiyle Fotoğrafını Paylaştı
Claudio Taffarel, Galatasaray'a Geri Döndü
Ünlü Yıldız, Bindiği Takside Dehşeti Yaşadı! Önce Taciz, Sonra Dayak
Vartolu'nun Kurtlar Vadisi'ndeki Görüntüleri Şaşkına Çeviriyor
Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Olaya En Sert Tepki: Ruh Hastası
Müslüm Gürses'in Söylediği, Hiç Bilinmeyen Türküleri Bulundu
Sanal Para Piyasasının Yeni Gözdesi! Değeri 1 Ayda 10 Kat Arttı
Motorine Biyodizel Harmanlanması İçin Uygulama Başladı
Ağaoğlu Şaşırttı! Aleyhine Başlatılan Kampanyaya Destek Verdi

A Milli Takım, özel maçta İran ile karşılaşacak

A MİLLİ TAKIM, ÖZEL MAÇTA İRAN İLE KARŞILAŞACAK

A Milli Futbol Takımımız, 2018 FIFA Dünya Kupası finallerine katılacak olan İran ile hazırlık maçı oynayacak.

Tarih : 03 Ocak 2018, 23:10
Puan Ver : A Milli Takım, Özel Maçta İran İle Karşılaşacak(5/10)1

İran Futbol Federasyonu ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında yapılan görüşmeler neticesinde A Milli Takımlar arasında 2018 FIFA Dünya Kupası finalleri öncesi özel bir maç yapılması için prensip anlaşmasına varıldı. İki ülke en geç mayıs ayının son haftasında karşılaşacak.

MÜSABAKANIN TARİHİ VE YERİ DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Rusya'daki Dünya Kupası finallerinde B Grubu'nda Portekiz, İspanya ve Fas ile mücadele edecek İran ile yapacağımız müsabakanın tarihi ve yeri ise daha sonra açıklanacak.

AY-YILDIZLILAR İRAN İLE SON OLARAK 1974 YILINDA KARŞILAŞTI

A Milli Takımlar düzeyinde bugüne kadar Türkiye, İran ile oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken, hiç mağlup olmadı, attığı 12 gole karşılık kalesinde sadece bir gol gördü. Ay-Yıldızlılar, İran ile son olarak 20 Ocak 1974'te deplasmanda karşı karşıya geldi ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: A  Milli  Takım  Özel  Maçta  İran  İle  Karşılaşacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER