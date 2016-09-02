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a milli takım kadrosunda değişiklik

A MİLLİ TAKIM KADROSUNDA DEĞİŞİKLİK

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hırvatistan ile yapacağı maçın aday kadrosundan 3 genç isim çıkarılarak Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna eklendi.

Tarih : 02 Eylül 2016, 16:38
Puan Ver : A Milli Takım Kadrosunda Değişiklik(7/10)8


Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, A Milli Takım'ın 27 kişilik kadrosunda yer alan Salih Uçan, Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci, 6 Eylül'de UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde Belarus ile oynayacak Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.



Salih, Cengiz ve İrfan, Ümit Milli Takım'ın Ankara'daki kampına katıldı.








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