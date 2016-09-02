

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, A Milli Takım'ın 27 kişilik kadrosunda yer alan Salih Uçan, Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci, 6 Eylül'de UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde Belarus ile oynayacak Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi.







Salih, Cengiz ve İrfan, Ümit Milli Takım'ın Ankara'daki kampına katıldı.