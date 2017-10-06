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A Milli Takım İzlanda Sınavında! 11'ler Belli Oldu

A MİLLİ TAKIM İZLANDA SINAVINDA! 11'LER BELLİ OLDU

Dünya Kupası Elemelerinde Milli Takımımız, İzlanda ile karşılaşacak. 21.45'te başlayacak olan maçta ilk 11'ler belli oldu.

Tarih : 06 Ekim 2017, 21:20
Puan Ver : A Milli Takım İzlanda Sınavında! 11'ler Belli Oldu(10/10)6

2018 FIFA Dünya Dünya Kupası I Grubu Avrupa Elemelerinde A Milli Takımımız ile İzlanda bu akşam Yeni Eskişehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

21.45'te başlayacak olan mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu;

TÜRKİYE: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Nuri Şahin, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Cenk Tosun, Burak Yılmaz

İZLANDA: Halldorsson, Saevarsson, Sigurdsson, Arnason, Magnusson, Gudmudsson, Sigurdsson, Gunnarsson, Bjarnason, Finnbogason, Bördvasson

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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