A MİLLİ TAKIM İZLANDA SINAVINDA! 11'LER BELLİ OLDU
Dünya Kupası Elemelerinde Milli Takımımız, İzlanda ile karşılaşacak. 21.45'te başlayacak olan maçta ilk 11'ler belli oldu.
2018 FIFA Dünya Dünya Kupası I Grubu Avrupa Elemelerinde A Milli Takımımız ile İzlanda bu akşam Yeni Eskişehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
21.45'te başlayacak olan mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu;
TÜRKİYE: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Nuri Şahin, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Cenk Tosun, Burak Yılmaz
İZLANDA: Halldorsson, Saevarsson, Sigurdsson, Arnason, Magnusson, Gudmudsson, Sigurdsson, Gunnarsson, Bjarnason, Finnbogason, Bördvasson
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Abd, 20 Yılın Ardından Sudan'a Uyguladığı Ambargoyu Kaldırdı
- Fransa'da Terör Alarmı: Bir Saatiniz Var, Yoksa Patlayacak
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistanlı Oyuncu Khan'ı Kabul Etti
- Ali Ağaoğlu'ndan, Kadir Topbaş'ın İstifasıyla İlgili İlginç Yorum: Gömün Gitsin
- Katalonya Referandumunun Resmi Sonuçlarını Açıkladı! Sandıktan Bağımsızlık Çıktı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Portekiz Milli Takımı, Maça Askeri Uçakla Gitti
- Pfdk, Fatih Akyel'e 1 Ay Hak Mahrumiyeti Cezası Verdi
- Pınar Karşıyakalı Basketbolcular, Paralarını Alamadıkları İçin Maça Çıkmayacak
- Psg'ye 6-2 Yenilen Takımın Oyuncusu, Neymar'la Selfie Çektirdiği İçin Başına Bela Aldı
- Fenerbahçe'nin 5 Milyon Euroya Satın Aldığı Soldado, Sakat Çıktı
DÜNYA HABERLERİ
- İspanya Hükümeti, Polis Şiddeti Nedeniyle Katalonya'dan Özür Diledi
- Hollanda'da Provokatif Geziye Yasak: Müslüman Mahallesinde İslam'a Hakaret Edeceklerdi
- Abd'de Oğlunu Aşılatmayı Reddeden Anneye Hapis Cezası
- İşte Bir Dönem İki Ülkede De Kan Kusturan Daeş'in Elinde Kalan Bölgeler
- Ankara Büyükelçisi Duyurdu: Başbakan En Kısa Zamanda Irak'ı Ziyaret Edebilir
Bu Haberle İlgili Yorumlar