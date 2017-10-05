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A Milli Futbol Takımı, Kritik İzlanda Virajında

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, KRİTİK İZLANDA VİRAJINDA

A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın Eskişehir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Tarih : 05 Ekim 2017, 11:30
Puan Ver : A Milli Futbol Takımı, Kritik İzlanda Virajında(7/10)3

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 9. maçında yarın Eskişehir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Geride kalan 10 maçta 6'ya 2 İzlanda'nın galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 9. maçında A Milli Futbol Takımı, yarın İzlanda ile saat 21.45'te Eskişehir Yeni Stadyumu'nda karşılaşacak. Milliler, 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda topladığı 14 puanla averajla üçüncü sırada bulunuyor. İzlanda ise 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonucunda aldığı 16 puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor.

10 MAÇTA 2 KEZ KAZANDIK

Ay-yıldızlılar, İzlanda ile bugüne kadar 10 müsabakada karşı karşıya geldi. Bu maçlarda milliler, 2 galibiyet alırken, İzlanda ise 6 kez sahadan galip ayrıldı. 2 maçta ise kazanan çıkmadı. Geride kalan 10 maçta Milli Takım, rakip fileleri 10 kez havalandırırken, 18 gole kalesini kapatamadı.

HEDEF 3 PUAN

Milliler, İzlanda maçından 3 puanla ayrılması durumunda gurubun son maçına avantajla girmiş olacak. Müsabakadan alınacak 3 puanla ay-yıldızlılar, grupta İzlanda'nın üzerine çıkmış olacak. A Milli Futbol Takımı, son hafta ise Finlandiya ile deplasmanda mücadele edecek. Son hafta oynanacak karşılaşmalarla birlikte grupta ilk iki sırayı alacak ülkeler belli olacak.

ESKİŞEHİR YENİ STADI'NDA 3. MAÇ

Milli Takım, İzlanda maçını oynayacağı Eskişehir Yeni Stadı'nda üçüncü maçına çıkacak. Milliler, buradaki ilk sınavını Moldova ile oynanan özel maçta çıktı. Ay-yıldızlılar, bu maçtan 3-1 galip ayrıldı. A Milli Futbol Takımı, Eskişehir Yeni Stadı'ndaki ikinci maçında Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti.

POLONYALI HAKEM YÖNETECEK

Maçı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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