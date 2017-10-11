98 YILLIK İSTANBUL TAKIMI EYÜPSPOR, İSMİNİ DEĞİŞTİRİYOR
90 yıllık İstanbul ekibi Eyüpspor, ismini Eyüp Sultan Spor olarak değiştirme kararı aldı.
AK Parti, İstanbul'un Eyüp ilçesinin isminin "Eyüp Sultan" olarak değiştirilmesi için TBMM İçişleri Komisyonu'na bir teklif sunmuştu. Bu önerinin ardından İstanbul'un köklü kulübü Eyüpspor da ismini 'Eyüp Sultan Spor' olarak değiştirme kararı aldı.
"İLÇE İSMİ DEĞİŞİNCE KULÜBÜN DE ADI DEĞİŞECEK"
Konuyla ilgili Amatörlig sitesine konuşan Eyüpspor Başkanı Recep Kızıltepe, yönetim Kurulu kararı ile ismi değiştirebildiklerini ancak tüzük tadilatı yapmaları gerektiğini ifade ederek, "İlçemizin ismi Eyüp Sultan olarak değiştiğinde kulübümüzün de adı değişecek." dedi.
Kaynak: haberinburada
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