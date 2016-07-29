Sony, profesyonel ve ileri düzey amatör Sony fotoğraf makinesi sahiplerinin artan taleplerini karşılamak üzere yeni bir uzaktan kumandalı aydınlatma sistemini piyasaya sürdüğünü duyurdu.



Sony, profesyonel ve ileri düzey amatör Sony fotoğraf makinesi sahiplerinin artan taleplerini karşılamak üzere yeni bir uzaktan kumandalı aydınlatma sistemini piyasaya sürdüğünü duyurdu.



Sony'nin değiştirilebilir objektifli fotoğraf makinesi ve harici flaş üniteleri ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan yeni aydınlatma sisteminde, FA-WRC1M kablosuz uzaktan kumandanın yanı sıra FA-WRR1 kablosuz kumanda alıcısı da bulunuyor.



Sistemin esnek olması, tamamen taşınabilir bir çözüm sunuyor. Böylece, düğün fotoğrafçıları gibi, yanında stüdyo aydınlatması taşıyamayan ama sıklıkla ilk çekimden itibaren mükemmel sonuçlar elde etmenin zorunlu olduğu mekanlarda çalışanlara avantaj sağlanmış oluyor.



Yaklaşık 30 metrelik azami menzile sahip yeni uzaktan kumandalı sistem, TTL, Manuel veya Grup modlarını kullanarak yapılan tüm çekim tiplerinde istisnai performans sunan son derece uyumlu bir kablosuz flaşlı çekim deneyimi sağlıyor. Toplamda 5'e kadar flaş grubunda yer alan azami 15 farklı flaş ünitesini kontrol edebilen sistem, bu şekilde fotoğrafçıya proje için belirlediği vizyonu doğru şekilde gerçekleştirmek için farklı ayarlar ile deneyler yapabildiği muazzam bir kreatif özgürlük sunuyor.



Sistemi kullanırken, uzakta bulunan flaşlar üzerindeki çekim modu, flaş oranı ve pozlama telafisi, uzaktan kumanda üzerinden kontrol edilebiliyor. Bu kumanda, her bir alıcı ile iletişim durumunun teyit edilmesine imkan vererek tek kişi veya küçük bir ekip tarafından gerçekleştirilen çekimlerde kullanışlı hale getiren büyük ve görülmesi kolay bir kontrol paneli ile donatılmış bir halde bulunuyor. Birden fazla fotoğraf makinesi ile uzaktan çekim yapabilme gibi ek bir fayda da sunması, sistemi özellikle spor ve vahşi yaşam fotoğrafçılığı ile uğraşanlar için kullanışlı kılarak en kritik anlarda çok farklı açılardan çekim yapabilmeye imkan veriyor.



Yeni aydınlatma kontrol sistemi, saniyenin 1/250'sine varan flaş senkronizasyon hızları elde edebilirken yüksek hızlı senkronizasyon da (HSS) sağlayabiliyor. Flaş düzeyi, 1/3 EV adımlar ile 25'ten fazla adımda (1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256) kontrol edilebiliyor.



Yeni sistem, dinamik aydınlatma efektleri için her bir flaş istasyonunda kontrol edilebilen birden fazla ışık kaynağı gerektiren spesifik kompozisyonlar yaratan fotoğrafçılar için tasarlandı. Tamamen radyo dalgaları ile uzaktan kontrol edilen bir sistem sunulması, kullanıcının güçlü güneş ışığı veya fiziki engellerin soruna yol açabildiği Kızılötesi tetiklemenin sınırlamaları konusunda endişe duymaması anlamına geliyor. Sistem, farklı koşullarda kullanım için nem ve toza karşı da dayanıklı.



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