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94 yaşındaki nazi subayına dört yıl hapis cezası

94 YAŞINDAKİ NAZİ SUBAYINA DÖRT YIL HAPİS CEZASI

Nazi döneminde 300 bin kişinin ölümüne yardım etmekle suçlanan 94 yaşındaki eski SS subayı Oskar Gröning'in cezası belli oldu.

Tarih : 15 Temmuz 2015, 11:51
Puan Ver : 94 Yaşındaki Nazi Subayına Dört Yıl Hapis Cezası(6/10)8


Almanya'nın Lüneburg kentinde görülen davada, "Auschwitz muhasebecisi" olarak bilinen Gröning, ilerlemiş yaşı nedeniyle sadece dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Hakim Franz Kompisch, Gröning'in, "300 bin kişinin öldürülmesine yataklık etmekten suçlu bulunduğunu" söyledi.



Savcı, Nazilerin elit milis gücü SS'e (Schutzstaffel-Koruma Timi) mensup Gröning'in 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istemişti. Avukatları ise Gröning'in beraatini talep ediyordu.



Cezanın kesinleşmesinin ardından savcılık 94 yaşındaki sanığı sağlık kontrolünden geçirecek. Sanığın cezasını hapishanede çekip çekemeyeceği belirlenecek.








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