94 YAŞINDAKİ NAZİ SUBAYINA DÖRT YIL HAPİS CEZASI
Nazi döneminde 300 bin kişinin ölümüne yardım etmekle suçlanan 94 yaşındaki eski SS subayı Oskar Gröning'in cezası belli oldu.
Almanya'nın Lüneburg kentinde görülen davada, "Auschwitz muhasebecisi" olarak bilinen Gröning, ilerlemiş yaşı nedeniyle sadece dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Hakim Franz Kompisch, Gröning'in, "300 bin kişinin öldürülmesine yataklık etmekten suçlu bulunduğunu" söyledi.
Savcı, Nazilerin elit milis gücü SS'e (Schutzstaffel-Koruma Timi) mensup Gröning'in 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istemişti. Avukatları ise Gröning'in beraatini talep ediyordu.
Cezanın kesinleşmesinin ardından savcılık 94 yaşındaki sanığı sağlık kontrolünden geçirecek. Sanığın cezasını hapishanede çekip çekemeyeceği belirlenecek.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar