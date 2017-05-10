

Yaklaşık 11.5 milyon emekliyi kapsayan promosyon ödemeleri tamamlanıyor. Mayıs sonuna kadar yapılması planlanan ödemelerin büyük bölümü yapıldı. Emeklilerin 9 milyon 296 bini toplam 3 milyar 535 milyon liralık ödemeyi cebine koydu. Kalanlar da başvurularını yaparsa, bu ay ödemeyi cebine koyacak. Banka promosyonu yolunu açan protokolün Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile 18 banka arasında imzalanmasının ardından, milyonlarca emekli bankaların kapısını çaldı. 1 Şubat'ta imzalanan ilk protokolden bugüne kadar yaklaşık 9 milyon 620 bin 928 emekli, promosyon alabilmek için bankalara taahhütte bulundu. Aylığını 3 yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden emekliler arasından 9 milyon 296 bin 886'sına, toplam 3 milyar 525 milyon 706 bin 135 lira ödendi.







4 MİLYONU ZİRAAT'TEN



Ödemelerde 4 milyon 37 bin 762 emekliye toplam 1 milyar 535 milyon 33 bin 238 lirayla Ziraat Bankası ilk sırada geldi. Bu bankayı, 1 milyon 554 bin 521 emekliye 571 milyon 41 bin 644 lira ödeyen Halk Bankası, 861 bin 784 kişiye 330 milyon 692 bin 100 lira ödeyen VakıfBank ve 680 bin 509 emekliye 252 milyon 181 bin 875 lira ödeyen PTT takip etti. Ödemeler bu ay da sürecek. Bankaya başvurarak '3 yıl maaşımı sizden alacağım' diyen emekliler, promosyonu cebine koyacak.







kaynak:ahaber