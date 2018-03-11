Vatandaşa Büyük Kolaylık! Tüm İller E-Belediye'ye Geçecek
Aziz Yıldırım'dan Bomba Sözler: Şike Yapmadığımız İçin Kaybettik
E-Devlet'in Kullanıcı Sayısı Rekor Kırdı! İşte En Faydalı 11 Hizmet
23 Nisan'da Başkanın Makam Koltuğuna Oturan Öğrenci, İntihar Etti!
Akkuyu'da İnşaat İçin Geri Sayım Başladı
İlaçta Yerli Hamle! 6,1 Milyar Lira Kasada Kalacak
Ahmet Çakar'dan Şenol Güneş'e: Taç Hırsızı Olay Yerinde Görüldü
Savunma Hatlarının Tamamı Çöktü! Eller Tetikte Emir Bekleniyor
Kazada Oğlunu Kaybeden Anne Feryat Etti: Çek Gönder Fotoğrafı Babana!
Şenol Güneş Taç Atışını Engelledi, Saha Kenarı Karıştı
Yeni Sevgili Yapan Emrah'ın Oğlundan Bir Garip Paylaşım!
Yeni Havalimanında Bin 850 Polis Görev Alacak
Şirinler'deki Sesiyle Hafızalarımıza Kazınan Sanatçı Hayatını Kaybetti
Survivor'da Büyük Heyecan! İşte Türk-Rumen Karşılaşmasının Sonucu
Vedat Milor Eşimin Dudağı Deyip Cevapladığı Soruyla Olay Oldu!
90'lık Dede Umre İçin 5 Yıl Para Biriktirdi, Arkadaşı Sobada Yaktı
İstanbul'da Göz Gözü Görmüyor! Sis Köprüyü Yuttu
Afrin'deki Komutanlardan Mesaj: Vurup Geçiyoruz, Göme Göme Geliyoruz!
Şortlu Genç Kızı, Minibüste Darp Eden Saldırganın Cezası Kesinleşti
Türkiye'nin En Önemli Davalarına Bakan Emekli Hakim, Feci Kazada Öldü!

90'lık dede umre için 5 yıl para biriktirdi, arkadaşı sobada yaktı

90'LIK DEDE UMRE İÇİN 5 YIL PARA BİRİKTİRDİ, ARKADAŞI SOBADA YAKTI

Trabzon'da, talihsiz adamın umre için 5 yılda biriktirdiği bin 470 dolar parayı arkadaşı sahte sanıp sobaya attı.

Tarih : 11 Mart 2018, 09:20
Puan Ver : 90'lık Dede Umre İçin 5 Yıl Para Biriktirdi, Arkadaşı Sobada Yaktı(6/10)2

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan ve karayollarından emekli 10 çocuk babası Hasan Saraç (90), umreye gitmek için 5 yılda bin 470 dolar biriktirdi. Arkadaşı sahte sanıp sobaya attı.

PARAYI SAHTE ZANNEDİP SOBAYA ATTI

Bankaya yatırmak için yanına aldığı paralarla her zaman gittiği çay ocağına uğrayan Saraç, arkadaşı Tayyar K.'ye verip, "280 dolarını ayır, gerisini liraya çevirip bankaya yatıracağım" dedi. Paraları sahte sanan arkadaşı ise "Sobaya atayım mı?" diye sordu. Arkadaşının şaka yaptığını zanneden Saraç da "At" dedi. Bunun üzerine arkadaşı dolarları yanan sobaya attı. Yaşadığı şoku atlatan Saraç, hemen hamle yaparak elleri yanma pahasına paraları sobadan çıkardı. Paraların gerçek olduğunu söyleyince de herkes neye uğradığını şaşırdı.

BANKA PARALARI KABUL ETMEDİ

Bankaya giden Saraç, bazı paraların yanmış, bazılarının ise ısıya maruz kalması nedeniyle kabul edilmeyince ikinci şoku yaşadı.

"ARTIK YENİDEN BİRİKTİRECEĞİM"

Arkadaşının paraların gerçek olduğunu öğrenince çok üzüldüğünü söyleyen Saraç, "Samimi arkadaşım. Ben de 'sağlık olsun, üzülme' diye teselli etmeye çalıştım. Çünkü ortada kasıt yok. Parayı arkadaşımdan da isteyemem. Zaten ekonomik durumu çok iyi değil. Artık yeniden biriktireceğim. Pasaportumu da almıştım" dedi.

Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 90  Lık  Dede  Umre  İçin  5  Yıl  Para  Biriktirdi  Arkadaşı  Sobada  
Yaktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER