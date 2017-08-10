Eşcinsel olduğunu açıkladıktan sonra bir kadınla dünyaevine giren ve o dönem adından fazlaca söz ettiren Vj Bülent'in son halini gören "Yıllara meydan okuyor" demekten kendini alamıyor.

90'lar dendiği zaman akla gelen isimlerden biri olan Vj Bülent 14 yıl boyunca Kral Tv'de çalışan ve ekranlarımıza konuk olan isimlerden biriydi. Farklı tarzıyla dikkat çeken ve 90'lara damga vuran 43 yaşındaki Bülent Çarıkçı Edirneli bir ailenin oğlu.

EŞCİNSEL OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümü okuduktan sonra hayallerinden tam farklı bir yere seyrilen ve VJ olan Bülent Çarıkçı şimdilerde bir radyo programı yapıyor. Eşcinsel olduğunu açıkladıktan sonra bir kadınla dünyaevine giren Bülent Çarıkçı o dönem çok konuşulmuştu.

"GAYLAR YA DA TRAVESTİLERİN..."

Süslü tarzıyla dikkat çeken Bülent Çarıkçı bir yıl evli kaldığı eşinden 2011 yılında boşandı. O dönem Lerzan Mutlu tarafından cinsel tercihi belli olan biri nasıl bir kadınla evlenebilir sorusuna Çarıkçı çok sinirlenerek şu yanıtı veriyor: "Ben ne renkli görünen insanların renksiz ve ne kadar renksiz görünen insanların renkli olduğunu gördüm. Ayrıca gayler ya da travestilerin diğer insanlara göre çok esaslı insanlar olduklarını her zaman söylerim. Ben onların üstün zekalı insanlar olduklarını düşünüyorum. İşin enterasan tarafı ben kimseye bir şey açıklamak durumunda değilim. Her şeyi istediğim gibi yaşıyorum.

"ÇOK YALNIZ BIRAKILDIM"

Onlara hiç bir açıklama yapmıyorum. Mutluluk bir tane ve benim içimde. Ben sonsuz mutluyum. Baba mutluyum. Koskoca bir VJ Bülent Cumhuriyeti'yim. Kimseyi hiçbir zaman kandırmadım. Ben destek olacak bir insanım, köstek olacak değil. Çok yalnız bırakıldım. Bırakın bu bel altı vuruşları. Kıskandığınızı biliyorum. Benim sevgili eşim çok mutluydu ve birlikte çok güzel zamanlar geçirdik. Kimin elini öpmek zorundayım? Kimsenin."

İşte Vj Bülent'in son hali;

Kaynak: haberinburada