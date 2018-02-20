Portekiz Ligi'nde şampiyonluk yarışı kızışırken, 23. haftada Sporting'in Tondela'yı 90+8. dakikada attığı golle 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından Porto'nun tecrübeli file bekçisinden dikkat çeken bir paylaşım geldi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIMDA BULUNDU

Tondela maçının 4 dakika uzamasına rağmen 8. dakikada gol gelmesine sinirlenen Casillas, "90 '+ 4' (4 'x 2) + 1 saat + 1 gün + 1 hafta + 1 ay + 1 yıl + 1 (5 yıl) + 1 (10 yıl) + 1 (yüz yıl).... O da yetmezse SONSUZA KADAR" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Casillas'ın bu paylaşımı Portekiz'e damgasını vururken, Sporting taraftarları da POrto'nun Moreirense maçının 90+8'e kadar uzadığı yönünde Casillas'a mesajlar yolladı.

Portekiz Ligi'nde bir maçı eksik lider Porto'nun 58 puanı bulunurken, Benfica ve Sporting ise 56'şar puanla 2. ve 3. sırada yer alıyor.

Kaynak: haberinburada