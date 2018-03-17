90+4'TE KAÇAN GOL SONRASI GALATASARAY'IN TWİTTER HESABI ÇILDIRDI!
Fenerbahçe derbisinde 90+4'te Tolga Ciğerci'nin kaçırdığı golden sonra Galatasaray resmi hesabı, "Bu kaçan golü anlatacak bir kelime bulamıyoruz... İnanılmaz!" paylaşımı yaptı.
Spor Toto Süper Lig 26. haftasında oynanan Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde 90+4'te Tolga Ciğerci'nin kaçırdığı inanılmaz gol pozisyonu sonrası Galatasaraylı taraftarlar saç-baş yoldu.
TOLGA CİĞERCİ KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI
Son dakikaları nefes kesen derbide iki takım da net gol fırsatları yakaladı. Sarı kırmızılı ekibin geliştirdiği atakta Gomis'in pasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin müsait pozisyondaki zayıf vuruşu, savunmadan sektikten sonra kaleci Volkan Demirel'de kaldı.
"İNANILMAZ"
Sarı-kırmızılı kulübün resmi twitter hesabı pozisyonun ardından şu yorumu yaptı: "Bu kaçan golü anlatacak bir kelime bulamıyoruz… İnanılmaz!"
Kaynak: haberinburada
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